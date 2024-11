Νίκησε ξανά τον Ζβέρεφ και πέρασε στον τελικό ο Φριτζ (vid)

Μετά από μια άκρως συναρπαστική μάχη διάρκειας 2 ωρών και 21 λεπτών, ο 27χρονος Αμερικανός (Νο.5) επικράτησε του 27χρονου Γερμανού (Νο.2) με 6-3, 3-6, 7-6(3) και θα διεκδικήσει αύριο (17/11) το μεγαλύτερο τρόπαιο της καριέρας του κόντρα σε Γιάνικ Σίνερ ή Κάσπερ Ρουντ, που μονομαχούν απόψε στις 21.30.

Ο Φριτζ είναι ο πρώτος Αμερικανός φιναλίστ της διοργάνωσης μετά τον Τζέιμς Μπλέικ το 2006 στη Σανγκάη και με την πορεία του στο Τορίνο έχει ανεβεί στο Νο.4 του live ranking, που είναι και career high. Θα χάσει τη θέση τη Δευτέρα (18/11) μόνο αν ο Ρουντ κατακτήσει τον τίτλο.

Χωρίς αμφιβολία, ο φιναλίστ του φετινού US Open έχει πάρει τον αέρα του Ζβέρεφ και του έχει κόψει τον δρόμο για μεγάλους τίτλους, καθώς τον σταμάτησε μέσα στο 2024 και σε Wimbledon-Νέα Υόρκη, πριν τον λυγίσει τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Laver Cup.

Ο Φριτζ έδειξε χαρακτήρα στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα και κυρίως στο 5-5 του τρίτου σετ, όταν έσωσε δύο μπρέικ πόιντ του αντιπάλου του (ο Ζβέρεφ είχε συνολικά 0/5 μπρέικ πόιντ στο τρίτο σετ) και τελικά όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Αμερικανός ήταν εξαιρετικός και έφτασε δικαιότατα στη νίκη, σημειώνοντας δύο μίνι μπρέικ και κλείνοντας τον αγώνα με winner στο πρώτο του ματς πόιντ.

Αν καταφέρει να πάρει τον τίτλο, θα είναι ο πρώτος Αμερικανός νικητής μετά τον Πιτ Σάμπρας το 1999!

