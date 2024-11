Στον Ρουντ το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά (vid)

O 25χρονος Νορβηγός, Νο.7 στον κόσμο, νίκησε τον 27χρονο Ρώσο (Νο.8) με 6-4, 5-7, 6-2 και πέρασε στα ημιτελικά για τρίτη φορά σε ισάριθμες συμμετοχές στη διοργάνωση.

O Ρουντ πήγε στο Τορίνο έχοντας πετύχει μόλις δύο νίκες μετά το US Open, όμως βρήκε τον τρόπο να ανεβάσει ταχύτητα και είναι τώρα έτοιμος να κάνει ένα δυνατό φινάλε στη σεζόν. Δεν θα έχει, πάντως, εύκολο έργο στον πρώτο του ημιτελικό μετά το Roland Garros, καθώς θα βρει απέναντί του τον Γιάνικ Σίνερ.

Ο αγώνας αυτός θα γίνει αύριο (16/11) στις 21.30, ενώ στον άλλο ημιτελικό (15.30) θα μονομαχήσουν Σάσα Ζβέρεφ και Τέιλορ Φριτζ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρούμπλεφ φεύγει από το Τορίνο με ρεκόρ 0-3 για τρίτη διαδοχική χρονιά.

