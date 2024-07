Πρώτος αποχαιρετισμός για Μάρεϊ (vids)

Η τελευταία εμφάνιση του Άντι Μάρεϊ στο Wimbledon ξεκίνησε με το διπλό, όπου αγωνίστηκε πλάι στον Τζέιμι.

Τα δύο αδέρφια ηττήθηκαν με 7-6(6), 6-4 από τους Αυστραλούς Ρίνκι Χιτζικάτα/Τζον Πιρς και στη συνέχεια έγινε ένας πρώτος αποχαιρετισμός του Μάρεϊ στην αγαπημένη του διοργάνωση. Θα ακολουθήσει, βλέπετε, το μεικτό διπλό με την Έμα Ραντουκάνου.

Ένα βίντεο-αφιέρωμα που προβλήθηκε στις οθόνες συγκίνησε τον άλλοτε Νο.1 τενίστα στον κόσμο και ακολούθησε το standing ovation από χιλιάδες Βρετανούς που γέμισαν το Centre Court.

Εκεί ήταν και οι γονείς του, η σύζυγός του και οι δυο κόρες του. Μπροστά τους, μάλιστα, ανέφερε ότι έκανε... εμετό στο αυτοκίνητο μετά από γλέντι για να την κατάκτηση του Wimbledon 2016!

Aφού χειροκροτήθηκε και από τους Τζόκοβιτς, Σβιόντεκ, Έβανς, Νόρι, Ντρέιπερ που ήταν παρόντες στο γήπεδο, ο 37χρονος τενίστας βγήκε στο περίφημο μπαλκόνι του Wimbledon και αποθεώθηκε για άλλη μια φορά!

Θα έχουμε μεγάλες στιγμές και στο... οριστικό αντίο του μετά το μεικτό διπλό...

You made us dream.

You made us believe.

You made us cry.

And you made us proud. pic.twitter.com/yNsnkEsEhc — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024

A moment for the fans outside Centre Court to show their love to Andy #Wimbledon pic.twitter.com/Tce5IS1Fpk — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024

A wave for the adoring Centre Court crowd and a warm hug for brother Jamie 💚💜#Wimbledon pic.twitter.com/ZkdRlMGJ5A — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024

Andy Murray certainly celebrated his 2016 triumph at #Wimbledon in a big way 😅 pic.twitter.com/QIiqOgEXL1 — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024