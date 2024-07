Εγκατέλειψε στο ματς πόιντ ο Χούρκατς (vids)

Πιο συγκεκριμένα, ο 27χρονος Πολωνός έκανε μια... βουτιά στο 7-7 και μπορεί να κέρδισε τον πόντο και να βρέθηκε με σετ πόιντ, όμως χτύπησε στο πόδι του και αναγκάστηκε να σταματήσει την προσπάθεια στο 9-8. Μακάρι να μην έχει τίποτα σοβαρό και να αγωνιστεί κανονικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες...

Είχε προηγηθεί, πάντως, εξαιρετική εμφάνιση του νεαρού Γάλλου, που πήρε τα δύο πρώτα σετ με 7-6(2), 6-4 και είδε τον Χούμπει να κερδίζει το τρίτο με 2-6.

Ο Φις θα παίξει στη συνέχεια με τον Ρομάν Σαφιούλιν, που άφησε εκτός τον Τόμας Μάχατς με 6-2, 6-4, 5-7, 6-3.

Στο μεταξύ, το όνειρο συνεχίζεται για τον Φρανσίσκο Κομεσάνα, που κάνει το ντεμπούτο του σε Grand Slam. Ο 23χρονος Αργεντινός λύγισε με 7-5, 1-6, 7-6(12), 6-1, 7-6(10-8) τον Άνταμ Γουόλτον σε έναν δραματικό αγώνα διάρκειας 4 ωρών και 8 λεπτών και θα περιμένει στον τρίτο γύρο Λουτσιάνο Νταρντέρι ή Λορέντζο Μουζέτι.

Ο Άλεξ Ντε Μινόρ τέλος, απέκλεισε με αρκετή άνεση τον Τζάουμε Μουνάρ (6-2, 6-2, 7-5) και θα παίξει με Λούκα Πούιγ ή Θανάση Κοκκινάκη.

Στις γυναίκες, η Πάουλα Μπαδόσα νίκησε με 6-4, 6-2 την Μπρέντα Φρουχβίρτοβα και έκλεισε ραντεβού με την Ντάρια Κασάτκινα στον τρίτο γύρο, ενώ εκτός έμεινε η Τζεσικα Πεγκούλα, που έχασε με 6-4, 6-7(7), 6-1 από τη Σινγού Γουάνγκ. Η Κινέζα θα βρει απέναντί της τη Χάριετ Νταρτ, που πήρε τον βρετανικό «εμφύλιο» με την Κέιτι Μπούλτερ, επικρατώντας με 4-6, 6-1, 7-6(10-8).

