Αγχωτικό ξεκίνημα για Τσιτσιπά (vid)

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.11) επικράτησε του 34χρονου Ιάπωνα (Νο.84) με 7-6(5), 6-4, 7-5 σε 2 ώρες και 23 λεπτά και έκλεισε θέση στους «64» της διοργάνωσης, όπου θα περιμένει την Πέμπτη (4/7) τον νικητή του ματς Ρουσουβουόρι-Μακντόναλντ.

Δεν βρέθηκε στην καλύτερη μέρα του ο Στέφανος και έχοντας απέναντί το έναν «εμπνευσμένο» αντίπαλο που δεν είχε τίποτα να χάσει, χρειάστηκε να ξεπεράσει δύσκολες καταστάσεις για να φτάσει στην πρόκριση. Σημασία, όμως, έχει ότι βρήκε τον δρόμο χωρίς να χάσει σετ και σίγουρα θα βρει σιγά-σιγά και τον ρυθμό του.

«Αγκάθι», βέβαια, παραμένουν οι επιστροφές του, αλλά αν παίξει το τένις που μπορεί να παίξει στο χορτάρι, θα έχει το δικαίωμα να βλέπει με φιλοδοξίες το μέλλον του στη βρετανική πρωτεύουσα.

Παρότι ο Στέφανος δεν άργησε να πάρει το προβάδισμα με μπρέικ (3-1), ένα κακό service game ήταν αρκετό για να δώσει δικαιώματα στον Ντάνιελ, που έφερε την ισορροπία στο έβδομο γκέιμ (4-3) και έστειλε τελικά το σετ στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Στεφ έβαλε το πόδι στο γκάζι και εκμεταλλεύτηκε το τέταρτο σετ πόιντ του για να βάλει της βάσεις για τη νίκη του.

Ο Τσιτσιπάς «χτύπησε» νωρίς και στο δεύτερο σετ (2-1), αλλά αυτή τη φορά κράτησε το προβάδισμά του μέχρι το τέλος και μετά από ένα χαμένο σετ πόιντ στο 5-3, «έγραψε» το 2-0 όταν πήρε τις μπάλες στα χέρια του αμέσως μετά. Χεριάστηκε, πάντως, να σώσει και τρία μπρέικ πόιντ του αντιπάλου του.

Ο μαχητικός Ιάπωνας δεν το έβαλε κάτω ούτε στο τρίτο σετ, εκμεταλλευόμενος και τα νεύρα που είχε ο Στέφανος. Δεν μπόρεσε, πάντως, να «σπάσει» τον Έλληνα τενίστα ούτε στο 2-3 (0/1 μπρέικ πόιντ), ούτε στο 3-4 (0/2 μπρέικ πόιντ), οπότε ήρθε το... αναπόφευκτο. Το μπρέικ, δηλαδή, από τον Στέφανο στο 5-5 και όλα τελείωσαν στο επόμενο γκέιμ όπου ο 25χρονος τενίστας «καθάρισε» την πρόκριση στο σερβίς του.

Ο Στεφ είχε 55 winners και 32 αβίαστα λάθη, έναντι 33 και 17 του Ντάνιελ. Ο Τσιτσιπάς κέρδισε και 36 από τους 55 πόντους στο φιλέ

Θυμίζουμε ότι ο αγώνας έγινε στο Court 18, το μικρότερο από τα show courts του Wimbledon και ήταν μια απόφαση των διοργανωτών που εξέπληξε αρκετό κόσμο...

