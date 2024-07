Στα τέσσερα σετ ο Σίνερ - Επίδειξη δύναμης η Γκοφ (vids)

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο επικράτησε του 32χρονου Γερμανού (Νο.110) με 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 και έχει τώρα μεγάλο ραντεβού με τον συμπατριώτη και φίλο του Ματέο Μπερετίνι, που σταμάτησε με 7-6(3), 6-2, 3-6, 6-1 τον Μάρτον Φούτσοβιτς.

Πρόκριση και για τον νικητή του Queen's Τόμι Πολ, που υπέταξε με 6-2, 6-1, 4-6, 6-3 τον Πέδρο Μαρτίνεθ και θα συναντήσει τον Φινλανδό qualifier Ότο Βιρτάνεν (6-3, 6-2, 6-2 τον Μαξ Παρσέλ).

Στις γυναίκες, δυναμική ήταν η εκκίνηση της Κόκο Γκοφ (Νο.2), που νίκησε με 6-1, 6-2 την Κάρολαϊν Ντόλεχαϊντ και θα παίξει στη συνέχεια με τη Ρουμάνα Άνκα Τοντόνι. Η 20χρονη Αμερικανίδα είναι το μεγαλύτερο όνομα στο κάτω μέρος του ταμπλό, που... αποδεκατίστηκε τις τελευταίες ώρες!

Σπουδαία πρόκριση πήρε η Πάουλα Μπαδόσα, καθώς απέκλεισε με 6-3, 6-2 την Καρολίνα Μούχοβα, που είχε μείνει εκτός δράσης τους τελευταίους μήνες λόγω τραυματισμού. Η σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά θα παίξει στη συνέχεια με την Μπρέντα Φρουχβίρτοβα, που πήρε το... ντέρμπι της νέας γενιάς κόντρα στην Μίρα Αντρέεβα με 1-6, 6-3, 6-2.

Η 17χρονη Ρωσίδα κέρδισε το πρώτο σετ και ήταν μπροστά με μπρέικ στο δεύτερο, αλλά μετά από ιατρικό τάιμ άουτ η νεαρή Τσέχα... μεταμορφώθηκε και πήρε τη μεγάλη νίκη.

Sinner seals victory in style 🇮🇹



The world No.1 defeats Jannick Hanfmann 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 to advance to the second round#Wimbledon pic.twitter.com/f4d1YIY80q