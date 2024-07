Πιέστηκε ο Κάρλος, εύκολα ο Μεντβέντεφ (vid)

Ο 20χρονος Ισπανός, Νο.3 στον κόσμο, λύγισε τον Εσθονό qualifier (No.269) με 7-6(3), 7-5, 6-2 σε 2 ώρες και 22 λεπτά και θα περιμένει στη φάση των «64» τον νικητή του αγώνα Βούκιτς-Όφνερ. Συνολικά ο Καρλίτος έχει 18 νίκες και μόλις τρεις ήττες στο χορτάρι!

Στον δεύτερο γύρο πέρασε και ο περσινός ημιφιναλίστ Ντανίλ Μεντβέντεφ, που ξεπέρασε με άνεση το εμπόδιο του Αλεξάντερ Κοβάτσεβιτς με 6-3, 6-4, 6-2 και θα παίξει στη συνέχεα με τον Αλεξάντρ Μιλέρ.

Χωρίς απώλεια σετ ξεκίνησε και ο Κάσπερ Ρουντ, που άφησε εκτός με 7-6(2), 6-4, 6-4 τον Άλεξ Μπολτ και θα βρει απέναντί του τον Φάμπιο Φονίνι (6-1, 6-3, 7-5 τον Λούκα Βαν Ας).

Καλά ξεκίνησε και ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, που μετά το 6-3, 6-4, 7-5 επί του Ντούσαν Λάγιοβιτς θα αναμετρηθεί με τον Τζέρι Σανγκ (7-5, 6-4, 6-4 τον Κριστιάν Γκαρίν).

Ο Σταν Βαβρίνκα, τέλος, απέκλεισε με 6-3, 7-5, 6-4 τον Τσαρλς Μπρουμ και έχει ενδιαφέρον ραντεβού με τον Γκαέλ Μονφίς (6-4, 3-6, 7-5, 6-4 τον Αντριάν Μαναρινό) στον δεύτερο γύρο.

Picking up where he left off...@carlosalcaraz advances to the second round, beating Mark Lajal 7-6(3), 7-5, 6-2#Wimbledon pic.twitter.com/TeyEXfAopw