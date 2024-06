Τζόκοβιτς: «Τουρνουά-όνειρο για εμένα το Wimbledon, δεν γινόταν να το χάσω»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξήγησε γιατί... τα έδωσε όλα να παίξει στο Wimbledon και ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ότι έχει υψηλές προσδοκίες στη διοργάνωση. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

«Λοιπόν, όταν αυτό συνέβη στον τέταρτο γύρο του Roland Garros, πήρα μια πολύ γρήγορη απόφαση να κάνω εγχείρηση και ήμουν πολύ αμφίβολος για το Wimbledon. Έπειτα, είχα εκτενείς συζητήσεις με ορισμένους αθλητές που έχουν περάσει πολύ παρόμοιες καταστάσεις, για παράδειγμα με τον Τέιλορ Φριτζ που πέρασε κάτι σχεδόν το ίδιο όπως εγώ πριν από τρία χρόνια. Νομίζω ότι τραυματίστηκε και στο Roland Garros. Είπε ότι 21 ημέρες μετά έπαιξε τον πρώτο του γύρο στο Wimbledon. Βαβρίνκα, Λίντσεϊ Βον, όλοι μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους. Πραγματικά, αυτό μου έδωσε πίστη και αισιοδοξία ότι εάν η αποκατάσταση γίνει σωστά και εάν, φυσικά, το γόνατο ανταποκριθεί καλά, κάτι που είναι πολύ απρόβλεπτο, τότε υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα να καταφέρω να παίξω στο Wimbledon.

Και συνέχισε: «Έφτασα εδώ την Κυριακή. Είχα μια πολύ καλή εβδομάδα προπόνησης. Είχα, ιδιαίτερα τις τελευταίες τρεις ημέρες, πολύ έντονες προπονήσεις τένις. Είχα πόντους. Σετ προπόνησης παίχτηκαν με τον Σίνερ, με τον Τιάφοου, με τον Mεντβέντεφ χθες και τον Ρουσουβουόρι, σήμερα με τον Ρούνε. Πραγματικά κορυφαίοι παίκτες που παίζουν υπέροχο τένις στο χορτάρι. Μεγάλη ένταση. Πολλές υποθέτω καταστάσεις στο γήπεδο όπου το γόνατο δοκιμάζεται σχεδόν στο μέγιστο. Αλλαγή κατευθύνσεων, ούτω καθεξής. Το γόνατο έχει ανταποκριθεί πολύ καλά σε όλα αυτά μέχρι στιγμής, κάτι που φυσικά είναι ένα μεγάλο σημάδι για τη συμμετοχή μου στο Wimbledon. Γι' αυτό αποφάσισα να είμαι στην κλήρωση. Έχω ακόμα δύο μέρες χρόνο. Παίζω την Τρίτη. Είμαι σίγουρος για την υγεία του γονάτου μου και η γενική φυσική κατάσταση είναι πολύ καλή. Προφανώς, μόλις ξεκινήσει το τουρνουά, θα έχω περισσότερες αισθήσεις υποθέτω και περισσότερα σχόλια από το πώς αντιδρά το γόνατο σε έναν αγώνα best of five σε Grand Slam. Μέχρι στιγμής όλα όσα έγιναν ήταν πολύ θετικά».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε γιατί ήταν τόσο σημαντικό για εκείνον, με τα τόσα Grand Slams στην πλάτη του, να παίξει στο Wimbledon λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. «Είναι μια πολύ δίκαιη ερώτηση στην οποία δεν ξέρω την απάντηση και ξέρω την απάντηση, για να είμαι ειλικρινής. Η γυναίκα μου έκανε επίσης την ίδια ερώτηση. Κάτι που είναι φυσιολογικό. 37 ετών, θέλεις ίσως να έχεις λιγότερο ρίσκο και να προετοιμαστείς για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επομένως, από αυτή την άποψη, δεν έχω απάντηση, αλλά έχω κάτι που περιγράφεται ως το αίσθημα ότι δεν θέλω να χάνω ένα Grand Slam ενώ μπορώ ακόμα να παίξω και ενώ είμαι ακόμα ενεργός και σε αυτό το επίπεδο .Δεν θα το έλεγα φόβο να το χάσω. Θα έλεγα απλώς ότι είναι αυτή η απίστευτη επιθυμία να παίξω, απλώς να αγωνιστώ. Ιδιαίτερα επειδή είναι το Wimbledon, το τουρνουά που ήταν πάντα ένα τουρνουά-όνειρο για μένα όταν ήμουν παιδί. Πάντα ονειρευόμουν να παίξω στο Wimbledon. Απλώς η σκέψη ότι χάνω το Wimbledon δεν ήταν σωστή. Δεν ήθελα να διαχειριστώ κάτι τέτοιο. Και πάλι, επίσης, πιστεύω ότι επειδή περνάω αυτόν τον συγκεκριμένο τραυματισμό στο γόνατο για πρώτη φορά στη ζωή μου, ήθελα να δω πόσο γρήγορα μπορώ πραγματικά να ανακάμψω και μπορώ πραγματικά να είμαι σε κατάσταση να αγωνιστώ στο γρασίδι με τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο».

Και επανέλαβε ότι ήρθε με... άγριες διαθέσεις στο Λονδίνο: «Όπως είπα πριν λίγες μέρες, δεν ήρθα εδώ για να παίξω μερικούς γύρους και να αποδείξω στον εαυτό μου και στους άλλους ότι μπορώ πραγματικά να αγωνιστώ σε έναν ή δύο αγώνες. Θέλω πραγματικά να πάω για τον τίτλο. Έτσι, οι τελευταίες τρεις ημέρες μου έδωσαν αρκετή αισιοδοξία και καλά σημάδια ότι μπορώ να είμαι πραγματικά σε κατάσταση για να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο για τις επόμενες εβδομάδες. Οπότε υποθέτω ότι αυτό είναι με λίγα λόγια πώς μπορώ να το εξηγήσω. Είναι μάλλον λιγότερο λογική εξήγηση, αλλά περισσότερο από αυτό το εσωτερικό συναίσθημα και την αίσθηση της πραγματικά μεγάλης επιθυμίας να παίξω στο Wimbledon. Οποιοδήποτε Grand Slam, αλλά ιδιαίτερα στο Wimbledon για μένα. Ξέρω ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι αμέσως μετά σε μια εντελώς διαφορετική επιφάνεια. Τα ξέρω όλα αυτά. Αλλά σκέφτομαι το Wimbledon. Είναι ένα τουρνουά-όνειρο. Έπρεπε να εστιάσω όλη μου την προσοχή σε αυτό. Αφιερώνουμε πολλές ώρες τις τελευταίες τρεις εβδομάδες σε καθημερινή βάση στην αποκατάσταση, σε ασκήσεις, αυξάνοντας βασικά το επίπεδο της έντασης της προπόνησης και της αποκατάστασης κάθε μέρα, φυσικά προσέχοντας πολύ το γόνατο και τις αντιδράσεις. Δεν είχα κανένα πισωγύρισμα. Αν είχα μια αποτυχία, τότε θα αναρωτιόμουν αν θα έπρεπε να είμαι εδώ ή όχι. Αλλά δεν είχα ούτε ένα. Γιατί να μην το προσπαθήσεις;

Ξεκαθάρισε, τέλος, ότι δεν πρόκειται να παίξει συντηρητικά στα πρώτα ματς. «Μόλις βγω στο γήπεδο, το θέμα για εμένα είναι να κερδίσω αυτόν τον αγώνα και να κάνω ό,τι μπορώ για να τα καταφέρω. Δε νομίζω να συγκρατηθώ. Δεν βλέπω να υπολογίζω ή να είμαι λίγο πιο προσεκτικός στην κίνηση. Δεν βλέπω να συμβαίνει αυτό. Πραγματικά, μπαίνω all in. Τα δίνω όλα. Θέλω να πω, αυτός είναι ο τρόπος που παίζω όλη μου την καριέρα. Αν δεν είχα την αίσθηση ότι μπορώ να το κάνω αυτό την Τρίτη, δεν θα μιλούσα μαζί σας σήμερα. Δεν θα ήμουν στην κλήρωση, αυτό είναι σίγουρο. Όλες οι μέρες που πέρασα εδώ μου δίνουν μόνο θετικά σημάδια και με ενθαρρύνουν όχι απλώς να σκέφτομαι, αλλά να νιώθω ότι μπορώ να το κάνω».