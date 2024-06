Νέος πρόωρος αποκλεισμός για τη Σάκκαρη (vids)

H κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.9) επρόκειτο να αναμετρηθεί στον πρώτο γύρο με την Ελιζαμπέτα Κοτσιαρέτο, όμως η Ιταλίδα αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή λόγω ασθένειας και τη θέση της πήρε η lucky loser Γιούλε Νίμαϊερ (Νο.96), που πέτυχε μεγάλη νίκη με 2-6, 6-2, 7-6(4) σε 2 ώρες και 34 λεπτά.

Σίγουρα αυτή η αλλαγή άλλαξε και τα σχέδια της Μαρίας, όμως ήταν από τα παιχνίδια που θα μπορούσε να καθαρίσει και να συνεχίσει την πορεία της στη διοργάνωση. Θα έπαιζε, έτσι, και περισσότερα ματς στο χορτάρι, για να πάει όσο το δυνατόν πιο καλά προετοιμασμένη στο Wimbledon (1-14/7).

Tώρα, όμως, έχει μόνο δύο αγώνες στη συγκεκριμένη επιφάνεια, αλλά το πιο δυσάρεστο είναι ότι μετράει τέσσερις σερί ήττες, έχοντας χάσει στον πρώτο γύρο του Roland Garros (Γκρατσέβα), στον πρώτο γύρο του Βερολίνου (Αζαρένκα) και, φυσικά, στον πρώτο γύρο του Μπαντ Χόμπουργκ. Προηγήθηκε η ήττα από την Αζαρένκα στη φάση των «16» της Ρώμης.

Η 28χρονη Ελληνίδα ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα και σημειώνοντας δύο μπρέικ, κατάφερε να πάρει με άνεση το πρώτο σετ, παρότι η 24χρονη Γερμανίδα φάνηκε να βρίσκει σιγά-σιγά τον ρυθμό της.

Αυτό έγινε ξεκάθαρο στο δεύτερο σετ, όπου έβαλε στον αγώνα την ποικιλία που διαθέτει στο παιχνίδι της (κυρίως στο χορτάρι), μείωσε τα αβίαστα λάθη της και άρχισε να επιστρέφει πολύ καλά. Αποτέλεσμα ήταν να σημειώσει δύο μπρέικ, να φέρει το ματς στα ίσα και να πάρει το μομέντουμ.

Η Μαρία είχε απάντηση τόσο στο πρώτο μπρέικ που δέχτηκε στο έκτο γκέιμ (4-2) του τρίτου σετ, όσο και αμέσως μετά όταν η Νίμαϊερ έσπασε ξανά το σερβίς της και πήρε τις μπάλες να καθαρίσει τον αγώνα στο 5-3. Η Σάκκαρη μπόρεσε να μείνει όρθια, έσβησε ματς πόιντ στο 6-5 και όλα ξεκαθάρισαν οριστικά στο τάι μπρέικ.

Εκεί η Γερμανίδα έχασε προβάδισμα με 3-0 και δέχτηκε γρήγορα νέο μίνι μπρέικ όταν προηγήθηκε με 4-3, όμως η Μαρία έκανε δύο σερί διπλά λάθη (τρία συνολικά στο τάι μπρέικ) στο 5-4 και παραδόθηκε στην αντίπαλό της μετά από 2 ώρες και 34 λεπτά.

H Γερμανίδα είχε 48 αβίαστα λάθη έναντι 28 της Σάκκαρη, όμως σημείωσε διπλάσιους winners (32-16). H Eλληνίδα πρωταθλήτρια είχε ποσοστό 39% πίσω από το δεύτερο σερβίς και η αλήθεια είναι ότι προδόθηκε από αυτό την πιο κρίσιμη στιγμή, δηλαδή στο τάι μπρέικ του τρίτου σετ.

Η Νιμαϊερ, που πέτυχε την τέταρτη νίκη της σε βάρος παίκτριας του Top 10, θα παίξει στη φάση των «16» με την Πάουλα Μπαδόσα, ενώ η Μαρία στρέφει αναγκαστικά το βλέμμα της στο Wimbledon. Πέρυσι είχε χάσει στον πρώτο γύρο του βρετανικού σλαμ από τη Μάρτα Κόστγιουκ, οπότε αυτή τη στιγμή έχει τρεις διαδοχικές ήττες στο γρασίδι...

Προς το παρόν, η Σάκκαρη δεν έχει πάρει νέο προπονητή στη θέση του Ντέιβιντ Γουίτ, τον οποίο έχει αντικαταστήσει προσωρινά ο hitting partner της Ζουλιέν Κανίνα.

