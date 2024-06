Εκτός Κουίνς λόγω τραυματισμού ο Μάρεϊ (vid)

O Άντι Μάρεϊ παρέμεινε μόλις για 20 λεπτά στο κεντρικό court του Queen’s με τον Βρετανό και 5 φορές πρωταθλητή του τουρνουά να εγκαταλείπει την αναμέτρηση με τον Τζόρνταν Τόμπσον λόγω τραυματισμού κι ενώ ο Αυστραλός ήταν μπροστά στο σκορ με 4-1.

Ο πρώην Νο1 του κόσμου φάνηκε από το παιχνίδι της πρεμιέρας να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο ισχίο, ενώ από το warm-up της Τετάρτης έδειχνε αρκετά “βαρύς” στις κινήσεις του. Μετά το τέλος του 3ου game κι ενώ ο Τόμπσον είχε φτάσει ήδη σε break (2-1), ο Μάρεί πήρε ιατρικό τάιμ-άουτ με τον γιατρό του γηπέδου να του κάνει μαλάξεις στη μέση, μεσα σε…νεκρική σιγή.

Ο Βρετανός επέστρεψε στο court, αλλά για μόλις λίγα λεπτά, καθώε μετά από την ολοκήρωση του 5ου game, όπου ο Τόμπσον έφτασε σε νέο break (4-1), o Μάρεϊ εγκατέλειψε την αναμέτρηση κουτσαίνοντας, ενώ λίγο αργότερα αποχαιρέτησε το κοινό του Queen’s για τελευταία φορά μεσα σε αποθέωση.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν για τον Βρετανό καθώς σε 12 μέρες ξεκινάει το Wimbledon στο οποίο ο Μάρεϊ θέλει να αγωνιστεί για τελευταία φορά στην καριέρα του.

Worrying scenes at Queen’s 😢



Andy Murray struggling with a lower back issue early on in his match with Thompson...#CinchChampionships pic.twitter.com/aIFbExMe3X