Στο Μπάσταντ πριν τους Ολυμπιακούς ο Ναδάλ

Όπως προανήγγειλε και ο ίδιος στο Παρίσι, δεν αναμένεται να λάβει μέρος στο φετινό Wimbledon (1-14/7) και θα συνεχίσει τις προπονήσεις στο χώμα, όπου θα διεξαχθεί το ολυμπιακό τουρνουά (27/7-4/8). Μένει η επισημοποίηση της απουσίας του από το Λονδίνο, αν και χθες ο Νταβίντ Φερέρ εμφανίστηκε σίγουρος για την απόφαση του συμπατριώτη του.

Ο Ράφα, λοιπόν, δεν θα κάνει τη μετάβαση στο χορτάρι και λίγο πριν τους Ολυμπιακούς θα πάει στο Μπάσταντ (15-21/7) για την πρόβα τζενεράλε πριν το Παρίσι. Στο τουρνουά αυτό θα παίξουν και οι Γιάνικ Σίνερ, Κάσπερ Ρουντ και Αντρέι Ρούμπλεφ.

Θυμίζουμε ότι πέρα από το μονό, ο Ράφα θα αγωνιστεί στη γαλλική πρωτεύουσα και στο διπλό, με παρτενέρ τον Κάλος Αλκαράθ. Dream team!

