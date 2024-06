Αντάλλαξαν συγχαρητήρια Αλκαράθ και Σβιόντεκ

«Απλά εκπληκτικό», έγραψε χθες στο twitter ο 21χρονος Ισπανός, ενώ κάτι παρόμοιο ανέφερε και η Ίγκα μετά την ολοκλήρωση του τελικού κόντρα στον Σάσα Ζβέρεφ: «Εκπληκτική δουλειά».

Εκπληκτικοί και οι δύο, αυτό είναι βέβαιο!

Συγχαρητήρια στον Κάρλος, φυσικά, έδωσε και ο βασιλιάς του Roland Garros Ράφα Ναδάλ, που ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από τον Ζβέρεφ.

It's like the Spiderman meme irl. pic.twitter.com/NIhEB96WI6