Το «παιδί» έκανε και πάλι το θαύμα του! (vids)

Βγάζοντας στο τέλος στο γήπεδο ό,τι είχε και δεν είχε, ο 21χρονος Ισπανός (Νο.3) λύγισε τον 27χρονο Γερμανό (Νο.4) με 6-3, 2-6, 7-5, 6-1, 6-2 σε 4 ώρες και 19 λεπτά και είναι ο νεαρότερος τενίστας που έχει major και στις τρεις επιφάνειες (US Open 2020-hard court, Wimbledon 2023-γρασίδι, Roland Garros 2024-χώμα)!

Μαζί με τον Ράφα Ναδάλ (που το έκανε το 2005, 2006, 2007) είναι ο μόνοι παίκτες που έχουν κατακτήσει το Roland Garros πριν γίνουν 22 ετών.

Έχει και 3/3 σε τελικούς Grand Slam, σε αντίθεση με τον Ζβέρεφ που έχει χάσει και τις δύο φορές που διεκδίκησε τον τίτλο. Kαι στο US Open 2020, μάλιστα, είχε ηττηθεί από τον Ντόμινικ Τιμ πάλι με ανατροπή (από 0-2)!

Ο Κάρλος είναι μόλις ο πέμπτος εν ενεργεία παίκτης που έχει κατακτήσει τουλάχιστον τρεις major τίτλους (μετά τους Τζόκοβιτς, Ναδάλ, Μάρεϊ, Βαβρίνκα) και με την πορεία του στο Παρίσι θα επιστρέψει αύριο στο Νο.2 του κόσμου. Στο Νο.1 θα ανεβεί για πρώτη φορά ο Γιάνικ Σίνερ, ενώ ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα βρεθεί στο Νο.3.

Και όλα αυτά ενώ ήταν πάλι με την πλάτη στον τοίχο, όπως στον ημιτελικό με τον Σίνερ, ωστόσο μπόρεσε να «σπρώξει» τον εαυτό του στα δύο τελευταία σετ και να πάρει την τεράστια νίκη.

Στο πέμπτο σετ, πάντως, «πέταξε» πέντε ευκαιρίες για μπρέικ ο Ζβέρεφ, που δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο Κάρλος φάνηκε να έχει σωματικά προβλήματα.

Και ο ίδιος μάλλον πλήρωσε την κούραση από τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε τις προηγούμενες μέρες, καθώς πήρε νίκες σε ματς-θρίλερ των πέντε σετ απέναντι σε Τάλον Γκρίκσπορ και Χόλγκερ Ρούνε.

Συνολικά δεν ήταν ο καλύτερος τελικός (και οι δύο είχαν μείνει από δυνάμεις), αλλά κράτησε αμείωτη την αγωνία των φιλάθλων μέχρι το τέλος, περίπου ό,τι συνέβη και στην αναμέτρηση του Αλκαράθ με τον Σίνερ.

Μετά από ανταλλαγή μπρέικ στο ξεκίνημα του αγώνα, ο Καρλίτος πήρε τον έλεγχο του αγώνα, πέρασε μπροστά με 3-2 και καθάρισε το σετ με νέο μπρέικ στο 5-3.

Ο Ζβέρεφ βρήκε στη συνέχεια τον ρυθμό του, σέρβιρε πολύ καλύτερα και με δύο σερί μπρέικ πήρε προβάδισμα με 5-2, για να φέρει το ματς στα ίσα στο επόμενο γκέιμ.

Στο τρίτο σετ ο Αλκαράθ προηγήθηκε με 5-2, αλλά φάνηκε να χάνει την ενέργειά του, να μην μπορεί να σερβίρει όπως θα ήθελε και το αποτέλεσμα ήταν να δεχθεί το μπρέικ στο 5-3 και να χάσει το σερβίς του και στο 5-5. Ο Ζβέρεφ έκλεισε το σετ στο σερβίς του και ο Κάρλος βρέθηκε υπό πολύ μεγάλη πίεση.

Στάθηκε, όμως, στο ύψος των περιστάσεων και πέρασε γρήγορα στη θέση του οδηγού στο τέταρτο σετ, όπου πήρε κεφάλι με 4-0 και δύο μπρέικ. Ο Ζβέρεφ πήρε το ένα πίσω αμέσως μετά, αλλά έχασε ξανά το σερβίς του στη συνέχεια (3/3) και ο Αλκαράθ έκανε το 2-2.

Ο Κάρλος ήταν αυτός που έκανε πρώτος μπρέικ και στο πέμπτο σετ (2-1), αλλά ο Ζβέρεφ σπατάλησε τέσσερις ευκαιρίες στο επόμενο γκέιμ για να φέρει ξανά την ισορροπία. Σε μια από αυτές (στο 15-40), πάντως, ενδέχεται να είχαμε διπλό λάθος του Αλκαράθ, όμως ο διαιτητής κατέβηκε κάτω και άλλαξε την υπόδειξη του επόπτη.

Ο Γερμανός έχασε άλλη μια ευκαιρία στο 4-2 και τελικά ο Αλκαράθ τον «έσπασε» στο επόμενο γκέιμ (5-2) και σφράγισε τη νίκη του στο πρώτο ματς πόιντ του. Είναι ο 14ος τίτλος της καριέρας του και έχει χάσει μόνο τέσσερις τελικούς.

Kαι αξίζει να σημειωθεί ότι σε ματς των πέντε σετ το ρεκόρ του είναι 11-1!

Το tour τώρα μεταφέρεται στο χορτάρι και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα ξεχωρίσει στο Wimbledon (1-14/7), από όπου θα απουσιάσει ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

