Ζβέρεφ: «Δεν θέλω να ακούσω άλλη ερώτηση για το θέμα αυτό» (vid)

Όταν ρωτήθηκε χθες βράδυ μετά τη νίκη του στα ημιτελικά του Roland Garros επί του Κάσπερ Ρουντ αν θα προτιμούσα να αποδείξει την αθωότητά του στο δικαστήριο, ο Νο.4 στον κόσμο φάνηκε να ενοχλείται: «Αυτό σημαίνει εγκαταλείπω την υπόθεση. Αυτό είναι αθωότητα. Δεν θα εγκατέλειπαν την υπόθεση αν ήσουν ένοχος. Δεν ξέρω τι μεταφράσεις έχετε, αλλά αυτό σημαίνει. Τελείωσε. Προχωράμε. Δεν θέλω να ακούσω ποτέ άλλη ερώτηση γι' αυτό το θέμα. Αυτό πάει σε όλους».

Ο Ζβέρεφ θα αναμετρηθεί την Κυριακή (9/6) στον τελικό του Roland Garros με τον Κάρλος Αλκαράθ.

“That’s what dropping the case is. That is innocence. They’re not going to drop the case if you are guilty. Don’t know what translations you have, but that’s what it means. Done. We move on. I never want to hear another question about this subject again.”



