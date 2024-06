Zβέρεφ-Αλκαράθ ο τελικός στο Παρίσι (vids)

Ο 27χρονος Γερμανός (Νο.4) επικράτησε του 25χρονου Νορβηγού με 2-6, 6-2, 6-4, 6-2 σε 2 ώρες και 35 λεπτά και πήρε ρεβάνς για την περσινή ήττα του στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Θα διεκδικήσει τον πρώτο Grand Slam τίτλο του (0-1 σε τελικούς) απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ, που νωρίτερα υπέταξε τον Γιάνικ Σίνερ στα πέντε σετ.

Ο Ρουντ ξεκίνησε εντυπωσιακά τον αγώνα και πήρε με επιβλητικό τρόπο το πρώτο σετ, ωστόσο στη συνέχεια ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα στο στομάχι και δεν μπόρεσε να παλέψει όσο θα ήθελε για τη νίκη.

Το έργο, λοιπόν, του Ζβέρεφ έγινε σαφώς πιο εύκολο και ο τενίστας από το Αμβούργο θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την Κυριακή (9/6, 16.00) τον μεγαλύτερο τίτλο στην καριέρα του. Είναι, μάλιστα, μόλις ο δεύτερος Γερμανός στην Open Era (μετά τον Μίκαελ Στιχ το 1996) που καταφέρνει να φτάσει στον τελικό του Roland Garros.

Μένει τώρα να δούμε αν θα γίνει ο πρώτος τενίστας από τη χώρα του που παίρνει τον τίτλο, καθώς ο Στιχ είχε ηττηθεί από τον Καφέλνικοφ!

Ο Ζβέρεφ έχει και καλό head to head κόντρα στον Καρλίτος, έχοντας επικρατήσει στις πέντε από τις εννέα αναμετρήσεις τους. Η τελευταία νίκη του σημειώθηκε φέτος στα προημιτελικά του Australian Open, όπου πραγματικά ήταν εξαιρετικός κόντρα στον Ισπανό και πήρε την πρόκριση στα τέσσερα σετ.

Είχαν συναντηθεί και στο Roland Garros το 2022, με τον Ζβέρεφ να παίρνει ξανά τη νίκη στα τέσσερα σετ. Η μόνη φορά που κέρδισε ο Αλκαράθ σε Grand Slam ήταν στο US Open 2023, όπου ο Γερμανός δεν ήταν ακόμα στα καλύτερά του μετά τον τραυματισμό του.

