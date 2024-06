Τρίτος major τελικός για Αλκαράθ! (vids)

Μετά από σπουδαία μάχη 4 ωρών και 9 λεπτών, ο 21χρονος Ισπανός (Νο.3) πήρε τη νίκη επί του 22χρονου Ιταλού (Νο.2) με 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 και πέρασε στον τελικό του χωμάτινου Grand Slam, όπου θα συναντήσει Σάσα Ζβέρεφ ή Κάσπερ Ρουντ. Μέχρι τώρα έχει 2/2 σε ματς τίτλου σε major (US Open 2022, Wimbledon 2023)!

Ήταν ένα ματς που σε ποιότητα ήταν κατώτερο των (πολύ μεγάλων) προσδοκιών του τενιστικού κόσμου, όμως είχε συναρπαστική εξέλιξη και αγωνία μέχρι τον τελευταίο πόντο για τον νικητή!

Για τρία σετ οι δύο παίκτες έπαιξαν με μεγάλη νευρικότητα, με πολλά αβίαστα λάθη, αλλά και σωματικά προβλήματα, όμως στο στα δύο τελευταία σετ ανέβασαν ταχύτητα και έδειξαν ένα μέρος των απίστευτων ικανοτήτων τους. Ειδικά ο Σίνερ ταλαιπωρήθηκε από κράμπες (άγχος;) και φάνηκε σαν... χαμένος από τα μέσα του δεύτερου σετ.

Κατάφερε, πάντως, να πάρει το τρίτο σετ με ανατροπή, όμως ο Καρλίτος φάνηκε τελικά πιο δυνατός σωματικά και ψυχολογικά και έγινε ο νεαρότερος παίκτης που φτάνει σε τελικούς σλαμ σε όλες τις επιφάνειες.

Θυμίζουμε ότι πέρυσι ο νεαρός Ισπανός ταλαιπωρήθηκε από κράμπες στον ημιτελικό με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και «παραδόθηκε» στον μεγάλο αντίπαλό του. Το πάθημα έγινε μάθημα!

Ο Σίνερ ξεκίνησε εκπληκτικά το ματς σημειώνοντας δύο διαδοχικά μπρέικ και πέτυχε άλλο ένα όταν ο Αλκαράθ του έσπασε το σερβίς στο έκτο γκέιμ (2-4) και «ζωντάνεψε» προσωρινά. Στο 2-5, λοιπόν, πήρε τις μπάλες να σερβίρει και έκλεισε το πρώτο σετ στο τρίτο σετ πόιντ.

Προηγήθηκε, μάλιστα, με μπρέικ και στο δεύτερο σετ (0-1), αλλά στη συνέχεια άρχισε να πέφτει το επίπεδό του, να μην σερβίρει καλά και να δίνει εύκολους πόντους στον Κάρλος με τα αβίαστα λάθη του. Προδόθηκε από το σώμα του, βλέπετε...

Αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο να χάσει το σερβίς του στο τέταρτο γκέιμ (2-2), αλλά και να δεχτεί μπρέικ στο επόμενο service game του (4-2) και να χάσει τελικά και το σετ.

Τα μηνύματα δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικά για τον Γιάνικ στο ξεκίνημα του τρίτου σετ, καθώς ο Αλκαράθ έκανε μπρέικ στο τρίτο γκέιμ (2-1), ενώ ο ίδιος είχε κράμπες τόσο στο χέρι, όσο και στο πόδι. Παρόλα αυτά ο Ιταλός άντεξε, βρήκε την άμεση απάντηση (2-2) και με δεύτερο διαδοχικό μπρέικ, πήρε προβάδισμα με 2-4 και καθάρισε μετά και το σετ.

Το τέταρτο σετ ήταν σαφώς πιο κλειστό και καλύτερο σε ποιότητα, με τους δύο παίκτες να κρατούν σχετικά άνετα το σερβίς τους μέχρι το 5-4, όπου ο Σίνερ βρέθηκε να σερβίρει υπό πίεση. Αυτή την πίεση εκμεταλλεύτηκε ο Αλκαράθ και έφερε το ματς στα ίσα στο πρώτο σετ πόιντ του.

Στο πέμπτο σετ ο Καρλίτος ήταν πιο φρέσκος, μπήκε δυνατά και πήρε γρήγορα κεφάλι στο σκορ με 2-0. Ο Σίνερ άρχισε σιγά-σιγά να βρίσκει δυνάμεις και να γίνεται ολοένα και πιο επιθετικός στο σερβίς του αντιπάλου του, όμως ο Αλκαράθ κράτησε μέχρι το φινάλε (παρά το αγχωτικό τελευταίο γκέιμ με τα δύο χαμένα ματς πόιντ) και έφτασε στη μεγάλη πρόκριση. Έχει 10 νίκες σε 11 ματς των πέντε σετ και προηγείται τώρα στο head to head με τον Ιταλό με 5-4.

Αν πάρει τον τίτλο, τότε θα ανεβεί στο Νο.2 του κόσμου, πίσω από τον Σίνερ που θα βρεθεί για πρώτη φορά στην κορυφή του κόσμου.

Θυμίζουμε ότι αύριο θα αναμετρηθούν στον τελικό των γυναικών οι Ίγκα Σβιόντεκ-Τζάσμιν Παολίνι και ο αγώνας θα αρχίσει στις 16.00.

Το φοβερό είναι ότι η Ιταλίδα θα διεκδικήσει τον τίτλο και στο διπλό, όπου συνεργάζεται με την πολύπειρη Σάρα Εράνι.

Carlos Alcaraz: the youngest men’s player to reach a Grand Slam final on all three surfaces 🙌🇪🇸#RolandGarros pic.twitter.com/OaztGD5QCy