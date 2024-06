Συνεχίζεται το όνειρο για την Παολίνι! (vid)

H 28χρονη Ιταλίδα (Νο.15), που μέχρι φέτος δεν είχε πάει ποτέ πέρα από δεύτερο γύρο σε major, επικράτησε της νεαρής Ρωσίδας (Νο.38) με 6-3, 6-1 σε μόλις 73 λεπτά και θα μονομαχήσει το Σάββατο (8/6) με την Ίγκα Σβιόντεκ για τον τίτλο στο Παρίσι.

Με την πορεία της στη γαλλική πρωτεύουσα, η Παολίνι έχει εξασφαλίσει το άλμα στο Νο.7 του κόσμου, ενώ αν κάνει την έκπληξη και σταματήσει την... ασταμάτητη Πολωνή, τότε θα βρεθεί στο Νο.5!

Είναι η τρίτη τενίστρια από τη χώρα της που φτάνει στοn τελικό του Roland Garros μετά τις Φραντσέσκα Σκιαβόνε (2010, 2011) και Σάρα Εράνι (2012) και η πρώτη που φτάνει σε τελικό σλαμ μετά τις Φλάβια Πενέτα και Ρομπέρτα Βίντσι, που αναμετρήθηκαν για το τρόπαιο στο US Open 2015.

Με την Εράνι, μάλιστα, η Παολίνι κέρδισε το διπλό της Ρώμης πριν από λίγες μέρες, ενώ διεκδικεί μαζί της πρόκριση στον τελικό του διπλού στο Roland Garros!

Μια ακόμα απόδειξη ότι το... καλό μπορεί να αργήσει λίγο στο τένις!

Θυμίζουμε ότι αύριο (7/6) θα μάθουμε και το ζευγάρι του τελικού των ανδρών, αφού θα μονομαχήσουν Αλκαράθ-Σίνερ (15.30) και Ρουντ-Ζβέρεφ (18.30).

Είναι ξεκάθαρο ότι η Ιταλία ζει μεγάλες τενιστικές στιγμές στο Παρίσι, αφού έχει παίκτες σε όλα τα βασικά ταμπλό να διεκδικούν τον τίτλο.

Πέρα από την παρουσία των Παολίνι/Εράνι στα ημιτελικά, στον τελικό του διπλού στους άνδρες προκρίθηκαν οι Βαβασόρι/Μπολέλι!

