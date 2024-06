«Πέταξε» στον τελικό η ασυναγώνιστη Σβιόντεκ (vids)

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο επικράτησε της νεαρής Αμερικανίδας (Νο.3) με 6-2, 6-4 σε 93 λεπτά και θα παίξει στον τελικό της διοργάνωσης για τέταρτη φορά στην καριέρα της.

Μέχρι τώρα δεν έχει χάσει ποτέ σε τελικό Grand Slam (4-0) και είναι σίγουρα το φαβορί για τη νίκη και στο ματς του Σαββάτου, είτε παίξει με την Τζάσμιν Παολίνι, είτε με τη Μίρα Αντρέεβα.

Στην ουσία... όλα κρίθηκαν στη δραματική νίκη της επί της Ναόμι Οσάκα (που είχε και ματς πόιντ) στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης!

Η Γκοφ προδόθηκε σήμερα για άλλη μια φορά από το forehand της, με το οποίο έκανε συνολικά 23 αβίαστα λάθη. Πήρε το μομέντουμ για λίγα λεπτά στο δεύτερο σετ, όταν μετά από διαφωνία της με την umpire ξέσπασε σε δάκρυα, όμως πήρε δύναμη και σημείωσε το μπρέικ για το 1-3.

Στη συνέχεια, όμως, ο Σβιόντεκ ανέκτησε τον έλεγχο και έφτασε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην επικράτησε. Έχει πλέον 11 νίκες σε 12 αγώνες με την Κόκο, έχοντας κερδίσει και 23/25 σετ! Είναι ένα match-up... καταδικαστικό για την 20χρονη τενίστρια...

Η Ίγκα έχει τώρα 20 διαδοχικές νίκες στο Παρίσι, με την τελευταία ήττα της στο Παρίσι να έχει σημειωθεί το 2021 από τη Μαρία Σάκκαρη. Έχει και σερί 18 νικών στο tour, αφού πριν το Roland Garros κέρδισε τους τίτλους στη Μαδρίτη και τη Ρώμη!

