Τζόκοβιτς: «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να επιστρέψω σύντομα»

«Τη χθεσινή μέρα έπρεπε να πάρω μερικές δύσκολες αποφάσεις, μετά από τη ρήξη μηνίσκου που έπαθα στο τελευταίο ματς μου», ανέφερε στα social media. «Ακόμα το επεξεργάζομαι αλλά με χαρά ενημερώνω ότι το χειρουργείο πήγε καλά. Είμαι ευγνώμων για την ομάδα των γιατρών που είναι στο πλευρό μου, αλλά και για τη φοβερή στήριξη που έχω λάβει από τους θαυμαστές μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι υγιής και σωματικά έτοιμος να επιστρέψω το συντομότερο δυνατόν στο court. H αγάπη μου γι' αυτό το άθλημα είναι δυνατή και η επιθυμία να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο είναι αυτή που με κάνει να συνεχίζω. Πάμε!».

Ο 37χρονος Σέρβος θα μείνει εκτός για τρεις εβδομάδες, οπότε λογικά θα χάσει Wimbledon, που ξεκινάει την 1η Ιουλίου. Ο μεγάλος του στόχος, φυσικά, είναι η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες και όλα δείχνουν θα δώσει κανονικά στο «παρών» στο Παρίσι (27/7-4/8).

Θυμίζουμε ότι ο Νόλε πήρε με δραματικό τρόπο την πρόκριση στα προημιτελικά του Roland Garros, αλλά αναγκάστηκε να αποσύρει τη συμμετοχή του λόγω του τραυματισμού.

In the past day, I had to make some tough decisions after sustaining a meniscus tear during my last match. I’m still processing it all but I am happy to update you that the surgery went well.



