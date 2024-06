Δεν μπορεί με Αλκαράθ ο Τσιτσιπάς! (vids)

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.9) ηττήθηκε με 6-3, 7-6(3), 6-4 σε 2 ώρες και 15 λεπτά και τη Δευτέρα (10/6) θα είναι στο Νο.11 του κόσμου. Ο 21χρονος Ισπανός, από την άλλη, πέρασε για δεύτερη σερί φορά στην τετράδα της διοργάνωσης και έχει εκεί μεγάλο ραντεβού με τον Γιάνικ Σίνερ.

Άργησε να «μπει» στον αγώνα ο Στέφανος και βρέθηκε με συνοπτικές διαδικασίες πίσω στο σκορ με σετ και μπρέικ, θυμίζοντας έντονα την περσινή του αναμέτρηση με τον Κάρλος στο ίδιο γήπεδο και στην ίδια φάση. Αυτή τη φορά, είναι η αλήθεια, πάλεψε πολύ περισσότερο, όμως δεν ήταν εκεί στα κρίσιμα σημεία του αγώνα και παραδόθηκε φυσιολογικά στον αντίπαλό του.

Είναι ολοφάνερο ότι αυτό το match-up δεν του ταιριάζει καθόλου, αλλά μπήκε σχεδόν με ηττοπάθεια στο ματς και αναγκάστηκε να κυνηγάει από την αρχή του ματς τον Κάρλος. Στη συνέχεια έκανε πραγματικά ό,τι μπορούσε, ωστόσο δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχει απαντήσεις στο παιχνίδι του νεαρού Ισπανού. Oι επιστροφές του με το backhand ήταν... καταστροφή, ενώ γενικά τα χτυπήματα από αυτή την πλευρά είναι πάντα πρόβλημα κόντρα τον Ισπανό (και όχι μόνο, βέβαια).

Ο Στεφ έχασε το σερβίς του μόλις στο πρώτο γκέιμ του αγώνα και ο Αλκαράθ δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα (καθώς σέρβιρε και εξαιρετικά) όχι μόνο να κλείσει το σετ με ένα ακόμα μπρέικ, αλλά και να προηγηθεί με 3-0 στο δεύτερο. Όλα άρχιζαν να θυμίζουν έντονα την περσινή ήττα του Στεφ, όμως κάπου εκεί ο 25χρονος τενίστας άρχισε να γίνεται πιο πιεστικός και το αποτέλεσμα ήταν να σπάσει το σερβίς του Κάρλος στο έβδομο γκέιμ, για να ξαναμπεί στη διεκδίκηση του σετ.

Με τον κόσμο να προσπαθεί να του δώσει «φτερά», ο Στέφανος κράτησε μέχρι το τάι μπρέικ, αλλά εκεί μίλησε η ποιότητα του Κάρλος. Ξέφυγε με δύο μίνι μπρέικ (5-1) και παρότι έχασε το ένα (5-3), καθάρισε και το δεύτερο σετ στο πρώτο σετ πόιντ του, μετά το αποτυχημένο drop shot του Στεφ (έτσι έκλεισε και το πρώτο σετ).

Και το τρίτο σετ ήταν αρκετά κλειστό, με τον Τσιτσιπά να παλεύει με νύχια και με δόντια, μέχρι το πολύ κακό service game στο έβδομο γκέιμ, που έδωσε την ευκαιρία στον Αλκαράθ να κάνει το μπρέικ. Αν και ο Στεφ έμεινε στο ματς στο 5-3, ο Καρλίτος δεν είχε πρόβλημα να σφραγίσει την πρόκριση στο σερβίς του στο 5-4.

Θα παίξει σε ημιτελικά Grand Slam για πέμπτη φορά στην καριέρα του (2-2) και σίγουρα φαίνεται ανοιχτός ο δρόμος μετά την απόσυρση του Νόβακ Τζόκοβιτς...

Ο Στεφ, από την πλευρά του, θα στρέψει το βλέμμα του στο χορτάρι και ειδικά στο Wimbledon, που είναι ένα από τα... απωθημένα του.

Πρώτα, βέβαια, έχει το διπλό με τον αδερφό του, καθώς την Τετάρτη (5/6) στις 16.00 υπάρχει το ματς με τους Γάλλους Γκινάρ/Ζακ για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.

