Αποσύρθηκε από το Roland Garros ο Τζόκοβιτς!

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο έχει πρόβλημα στο δεξί γόνατο τις τελευταίες μέρες και χθες πάλεψε με νύχια και με δόντια για να αντέξει απέναντι στον Φραν Σερούντολο και να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Λίγη ώρα μετά την τεράστια ανατροπή του κόντρα στον Αργεντινό αποκάλυψε ότι δεν ήταν σίγουρος ότι θα μπορέσει να παίξει στο αυριανό ματς με τον Κάσπερ Ρουντ και, πράγματι, η σημερινή μαγνητική τομογραφία έδειξε ρήξη μηνίσκου, οπότε το μόνο που θα μπορούσε να κάνει είναι να αποσύρει τη συμμετοχή του...

Κατά συνέπεια, ο Ρουντ περνάει χωρίς αγώνα στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα περιμένει τον νικητή του αυριανού ματς ανάμεσα στον Σάσα Ζβέρεφ και τον Άλεξ Ντε Μινόρ.

Εκτός αυτού, η απόσυρση του Νόλε σημαίνει ότι την προσεχή Δευτέρα (10/6) ο Γιάνικ Σίνερ θα είναι το νέο Νο.1 του κόσμου, όποια και αν είναι η πορεία του στο Roland Garros!

Ο Τζόκοβιτς, φυσικά, είναι πλέον αμφίβολος και για το Wimbledon, καθώς η διοργάνωση ξεκινάει σε λιγότερο από έναν μήνα (1/7). Αν χρειαστεί χειρουργείο, τότε είναι σε κίνδυνο και η συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Για την ώρα, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα έχουμε νέο πρωταθλητή στο Roland Garros...

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.



Wishing Novak a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/Ilb6HynTzw