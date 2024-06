Ασταμάτητη και με νέο... κουλούρι η Σβιόντεκ (vids)

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο ισοπέδωσε με 6-0, 6-2 τη Μαρκέτα Βοντρούσοβα (Νο.6) σε μόλις 62 λεπτά και έφτασε στη 40η νίκη της κόντρα σε παίκτριες του Top 10. Είναι η τέταρτη φορά τα τελευταία έξι χρόνια που φτάνει στα ημιτελικά του Roland Garros και όποτε έχει φτάσει μέχρι εκεί, έχει κατακτήσει στη συνέχεια και τον τίτλο.

Συνολικά θα είναι ο έκτος major ημιτελικός της και θα βρει απέναντί της την Κόκο Γκοφ (Νο.3), κόντρα στην οποία έχει 10 νίκες σε 11 αγώνες! Την έχει νικήσει και δύο σερί χρονιές στο Roland Garros, την πρώτη στον τελικό του 2022 και πέρυσι στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η αλήθεια είναι ότι η Ίγκα δείχνει αχτύπητη τις τελευταίες εβδομάδες και είναι χαρακτηριστικό ότι κέρδισε το τρίτο σερί σετ της με 6-0! Στο δεύτερο σετ η κάτοχος του Wimbledon ήταν λίγο πιο ανταγωνιστική, αλλά και πάλι ήταν αδύνατον να διεκδικήσει κάτι απέναντι στην 23χρονη Πολωνή.

Αύριο (5/6) θα γίνουν τα άλλα δύο ματς των προημιτελικών στις γυναίκες (Παολίνι-Ριμπάκινα, Αντρέεβα-Σαμπαλένκα), ενώ την Πέμπτη (7/6) θα διεξαχθεί η ημιτελική φάση.

