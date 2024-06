Ακόμα και τα σίδερα λυγίζουν, ο Τζόκοβιτς... ποτέ! (vids)

Παρότι έμεινε πίσω με 1-2 και βρέθηκε δύο γκέιμ μακριά από την ήττα στο τέταρτο σετ (2-4), ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο έκανε την τεράστια ανατροπή κόντρα στον Φραν Σερούντολο και πήρε τη νίκη με 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 σε 4 ώρες και 39 λεπτά!

Ο 37χρονος Σέρβος πήρε... πανηγυρικά το πρώτο σετ, ωστόσο φάνηκε να αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα στο γόνατο, σε σημείο να μην μπορεί να κινηθεί στο γήπεδο όπως θα ήθελε. Έχασε τα δύο επόμενα σετ και δέχτηκε πρώτος μπρέικ στο τέταρτο, όμως ίσως έδρασαν τα παυσίπονα και άρχισε σιγά-σιγά να κινείται καλύτερα, με αποτέλεσμα να πάρει τρία σερί γκέιμ μετά το 2-4 και να κατακτήσει τελικά το σετ με νέο μπρέικ στο 6-5.

Φυσικά και το μομέντουμ ήταν πλέον στη δική του πλευρά και όλα έδειχναν ότι τα πάντα είχαν τελειώσει όταν σημείωσε πρώτος μπρέικ στο πέμπτο σετ (2-0). Ο 25χρονος Αργεντινός (Νο.27), ωστόσο, είχε την άμεση απάντηση, μείωσε σε 2-1 και η μάχη συνεχίστηκε.

Βέβαια, ήταν φανερό ότι ο Νόλε είχε πλέον το πάνω χέρι και, πράγματι, έκανε το... αναμενόμενο στο όγδοο γκέιμ, προηγήθηκε με 5-3 και δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στη συνέχεια να κλείσει τον αγώνα στο σερβίς του.

Πριν δύο μέρες (τα ξημερώματα του Σαββάτου), θυμίζουμε, έμεινε πάλι πίσω με 1-2, αλλά κατάφερε να λυγίσει τελικά τον Λορέντζο Μουζέτι μετά από άλλα μια επική αναμέτρηση διάρκειας 4 ωρών και 29 λεπτών, η οποία έληξε λίγο μετά τις 3 το πρωί!

Σίγουρα δεν είναι ο καλύτερος Νόλε αυτός που βλέπουμε, αλλά το γεγονός ότι κερδίζει τέτοια ματς, μάλλον δείχνει τι είναι έτοιμος να ξανακάνει στη γαλλική πρωτεύουσα...

Πλέον έφτασε τις 370 νίκες σε major και ξεπέρασε τον Ρότζερ Φέντερερ, ενώ άφησε πίσω του τον Ελβετό θρύλο και σε προημιτελικούς Grand Slam (59). Κυνηγάει τον τέταρτο τίτλο του στο Παρίσι και αν δεν τα καταφέρει (εξαρτάται και από τον Γιάνικ Σίνερ), ενδεχομένως να χάσει και το Νο.1 του κόσμου.

Το επόμενό του εμπόδιο στο Παρίσι θα προκύψει από την αναμέτρηση του Τέιλορ Φριτζ και τον Κάσπερ Ρουντ.

