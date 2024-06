Αλκαράθ: «Έχω το κλειδί κόντρα στον Στέφανο» (vid)

«Aνυπομονώ γι' αυτό το παιχνίδι», είπε μετά τη νίκη του επί του Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ ο 21χρονος Ισπανίς. «Μου αρέσει η πρόκληση, αυτού του είδους τα ματς. Τελευταία έχω δει πολλά ματς του Στέφανου και ξέρω ότι παίζει εξαιρετικό τένις και έχει πολλή αυτοπεποίθηση. Νομίζω, όμως, ότι έχω το κλειδί απέναντί του. Θα προσπαθήσω να βγάλω τα χτυπήματα που του προκαλούν προβλήματα, θα προσπαθήσω να δείξω τον καλύτερό μου εαυτό και μακάρι ο κόσμος να το απολαύσει, όπως θα το απολαύσω κι εγώ. Να δούμε πώς θα πάει, αλλά ανυπομονώ».

Αλκαράθ και Τσιτσιπάς θα μονομαχήσουν την Τρίτη (4/6) στα προημιτελικά του Roland Garros.

