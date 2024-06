Αγρίεψε και «καθάρισε» ο Στέφανος... (vids)

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.9) υπέταξε τον 23χρονο Ιταλό (Νο.35) με 3-6, 7-6(4), 6-2, 6-2 σε 3 ώρες και 11 λεπτά, περνώντας για δεύτερη σερί χρονιά στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου μάλλον θα βρει την Τρίτη (4/6) για δεύτερη σερί χρονιά τον Κάρλος Αλκαράθ!

Μη μπορώντας να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες του στα δύο πρώτα σετ ο Στεφ, έδωσε πολλά δικαιώματα στον εμπνευσμένο αντίπαλό του και όχι μόνο έχασε το πρώτο σετ, αλλά έμεινε πίσω με μπρέικ και στο δεύτερο.

Βρέθηκε, μάλιστα, στο χείλος του... γκρεμού, όταν ο Αρνάλντι προηγήθηκε με 3-5 και μετά από τρία χαμένα σετ πόιντ πήρε τις μπάλες να σερβίρει για την κατάκτηση του πρώτου σετ.

Ο Τσιτσιπάς κατάφερε να σώσει ένα ακόμα σετ πόιντ, να μείνει όρθιος και στη συνέχεια βρήκε την αυτοπεποίθησή του, βρήκε τα χτυπήματά του και ήταν πραγματικά ασυναγώνιστος!

Ο 25χρονος τενίστας, πάντως, μπήκε δυνατά στον αγώνα, όμως είχε 0/3 μπρέικ πόιντ και δεν μπόρεσε να κόψει... τον αέρα του Αρνάλντι από νωρίς. Σα να μην έφτανε αυτό, ο νεαρός Ιταλός ήταν σαφώς πιο ουσιαστικός και χρειάστηκε μόνο ένα μπρέικ πόιντ για να πάρει το σημαντικό προβάδισμα με 1-3 και να κλείσει τελικά το σετ, παρά το γεγονός ότι ο Τσιτσιπάς είχε δύο ακόμα ευκαιρίες στο 2-4. Η αλήθεια είναι ότι ο Αρνάλντι δεν ήταν καλύτερος, απλά ήταν πιο αποτελεσματικός!

Ο Στεφ απείλησε και στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, αλλά πάλι δεν έπαιξε όπως έπρεπε τα μπρέικ πόιντ (0/2). Ο Αρνάλντι, αντίθετα, είχε 1/1 και πέρασε ξανά μπροστά στο σκορ με 2-3 και 2-4. Βρέθηκε και μια ανάσα από το 0-2 σετ, όταν στο 3-5 είχε τρία σετ πόιντ, αλλά μετά από ένα ακόμα χαμένο στο επόμενο γκέιμ, είδε τον Στεφ να πετυχαίνει το πρώτο του μπρέικ στον αγώνα (1/9) και να ισοφαρίζει σε 5-5. Σε αυτό το σημείο φάνηκε για πρώτη φορά να αγχώνεται ο νεαρός τενίστας!

Οι διαφορές τελικά λύθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου ο Στεφ έμεινε δύο φορές πίσω με μίνι μπρέικ, αλλά είχε ισάριθμες απαντήσεις και τελικά καθάρισε το σετ με τέσσερις σερί πόντους από το 3-4. Είχε βρει πλέον τον εαυτό του!

Παίζοντας με... αέρα στη συνέχεια και ξέροντας πλέον τι πρέπει να κάνει, ο Στέφανος πέρασε μπροστά με δύο μπρέικ διαφορά και έφτασε με συνοπτικές διαδικασίες στο 2-1. Κάπως έτσι κύλησε και το τέταρτο σετ, με τον Έλληνα πρωταθλητή να εξασφαλίζει ξανά διαφορά δύο μπρέικ και να κλείνει επιβλητικά τον αγώνα στο τρίτο ματς πόιντ του.

Σήμερα ο Στεφ έχει και διπλό (το μεικτό διπλό είναι αύριο), όμως παρά τη θέλησή του να βοηθήσει τους αγαπημένους του, σίγουρα όλο το βάρος πέφτει στο μονό...

