Τζόκοβιτς: «Αν υπάρχει κάποιο πάρτι, θα έρθω!» (vid)

«Θέλω να εκφράσω τον σεβασμό μου για τον Λορέντζο, ήταν μια σπουδαία μάχη και δυστυχώς ένας από τους δυο μας έπρεπε να χάσει», είπε ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο στην on court συνέντευξή του. «Ήμουν λίγο τυχερός στο ξεκίνημα του τέταρτου σετ, γιατί μέχρι εκείνο το σημείο ήταν δυνατότερος από εμένα. Δεν μπορούσα να βρω λύσεις, έδειχνε αδιαπέραστος. Τα έκανε όλα εξαιρετικά και είχε πολύ λίγα λάθη».

Και πρόσθεσε: «Εσείς μου δώσατε ενέργεια από το 2-2 του τέταρτου σετ και από εκείνο το σημείο κι έπειτα ήμουν διαφορετικός παίκτης. Σας ευχαριστώ! Είναι απίθανο που μείνατε ακόμα εδώ, βλέπω ακόμα και κάποια παιδιά, στις 3 το πρωί. Ίσως ήταν ο καλύτερος αγώνας που έχω παίξει σε αυτό το τουρνουά!».

Και έκλεισε την ομιλία του με χιούμορ: «Με όλη αυτή την αδρεναλίνη ποιος μπορεί να κοιμηθεί τώρα; Αν υπάρχει κάποιο πάρτι, θα έρθω»!

Djokovic wanted to thank the Paris crowd after his match. In French, obviously 🇫🇷#RolandGarros pic.twitter.com/Mhvq7LY0Yh