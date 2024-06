Αλώβητος ο Νόλε στον 4ο γύρο έπειτα από 4,5 ώρες!

O Nόβακ Τζόκοβιτς κυνηγά το 25ο Grand Slam στο Roland Garros, αφού παρότι βρέθηκε πίσω με 1-2 σετ από τον κατά 15 χρόνια νεότερό του, Λορέντζο Μουσέτι, κατάφερε να γυρίσει το ματς και να φτάσει στην 369η Grand Slam νίκη του.

Το χθεσινό πρόγραμμα στο Roland Garros, πήγε πίσω λόγω της βροχής, με την τελευταία αναμέτρηση του Philippe Chatrier, μεταξύ του Τζόκοβιτς και Μουσέτι, να ξεκινάει λίγα λεπτά πριν από τις 11 το βράδυ (τοπική).

Ο Σέρβος χρειάστηκε 4 ώρες και 29 λεπτά, δηλαδή αγωνίστηκε έως τις 03:06, που αποτελεί ρεκόρ για το ιστορικότερο τουρνουά τένις στο χώμα, για να φτάσει στη νίκη με 7-5, 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-0, πανηγυρίζοντας την 369η νίκη του σε Grand Slam διοργάνωση - όσες έχει και ο Roger Federer στο κορυφαίο ρεκόρ όλων των εποχών - και μια πολύ σπουδαία πρόκριση για τον 4ο γύρο του Roland Garros.

To 4ο εμπόδιο του Νόλε στο δρόμο για την κούπα είναι ο Αργεντινός Φρανσίσκο Σερούντολο, Νο 27 στον κόσμο.

MUSETTI WITH ONE OF THE SHOTS OF THE YEAR 🤯🔥#RolandGarros pic.twitter.com/g9S1sA5F9j — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2024