To κλάμα της Σβιόντεκ μετά τη νίκη επί της Οσάκα (vid)

Χθες έδωσε τεράστια μάχη με τη Ναόμι Οσάκα και χρειάστηκε να κάνει μεγάλη ανατροπή στο φινάλε για να συνεχίσει την πορεία προς τον τρίτο σερί τίτλο της στο Παρίσι.

Ήταν τόσο μεγάλη η πίεση και το άγχος, που λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, αν και θριαμβεύτρια, ξέσπασε σε κλάματα. Mία σκηνή που δείχνει πόσο βάρος κουβαλούν στις πλάτες τους οι κορυφαίοι αθλητές στον κόσμο.

Τα πράγματα, λοιπόν, δεν είναι πάντα όπως φαίνονται...

Seeing Iga Swiatek like this after her match against Naomi Osaka makes me realize even more what a crazy sport tennis is. 😔🤯



Between joy and stress, tears are justified ! Keep your head up champion @iga_swiatek 🫶🏾



🎥 @Roksskor98 #RolandGarros pic.twitter.com/EdfR6fUB8v