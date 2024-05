H έκκληση της Σβιόντεκ προς τους θεατές (vid)

«Θέλω κάτι να πω και λυπάμαι γι' αυτό», είπε η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο στην on court συνέντευξή της. «Σας σέβομαι πάρα πολύ. Και ξέρω ότι πάνω από όλα παίζουμε για εσάς, διότι το τένις είναι θέαμα. Επίσης ξέρω ότι τα κέρδη μου τα οφείλω σε εσάς. Μερικές φορές, όμως, αν υπάρχει μεγάλη πίεση και φωνάζετε κατά τη διάρκεια του πόντου ή πριν την επιστροφή, είναι δύσκολο να παραμείνεις συγκεντρωμένος. Συνήθως το κρατάω αυτό για τον εαυτό μου, αλλά είμαι ο τύπος της παίκτριας που προσπαθείς να μείνει συγκεντρωμένη. Για εμάς αυτό που συμβαίνει στο court είναι πολύ σοβαρό. Αφιερώνουμε τις ζωές μας στο να προσπαθούμε να παίξουμε καλύτερα. Και μερικές φορές είναι δύσκολο να το αποδεχτούμε αυτό, διότι διακυβεύονται πολλά, διακυβεύονται πολλά χρήματα. Το να κερδίσεις ή να χάσεις πόντους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό, σας παρακαλώ, αν μπορείτε να επευφημείτε μεταξύ των πόντων και όχι κατά τη διάρκεια αυτών, θα ήταν πραγματικά φανταστικό. Ελπίζω να συνεχίσετε να με συμπαθείτε, διότι ξέρω ότι το γαλλικό κοινό μπορεί να αντιπαθεί κάποιους παίκτες και να τους παρενοχλεί, αλλά σας αγαπώ και πάντα μου άρεσε πολύ να παίζω εδώ στο Παρίσι. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι».

Ήταν μια... περίεργη κίνηση από την κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, διότι η αλήθεια είναι πως μπορεί οι φίλαθλοι να υποστήριζαν λίγο περισσότερο τη Ναόμι Οσάκα, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν ενοχλητικοί προς την Ίγκα.

Η ίδια είπε στη συνέχεια ότι εκνευρίστηκε περισσότερο σε μια φάση που ακούστηκαν φωνές και έχασε ένα drop volley, ενώ πρόσθεσε: «Ξέρω ότι το γαλλικό κοινό είναι ενθουσιώδες, αλλά έχουμε τους κανονισμούς για περισσότερη ησυχία στο κοινό και ήθελα απλά να πω ότι δεν είναι εύκολο για εμάς. Ξέρω ότι το γαλλικό κοινό μπορεί να είναι σκληρό και δεν θέλω να μπω στο στόχαστρο τώρα. Δεν ξέρω αν ήταν σωστή απόφαση ή όχι, αλλά ελπίζω να με αντιμετωπίσουν ως άνθρωπο και να να το δουλέψουμε».

Iga Swiatek's full speech to the Chatrier crowd following her win against Naomi Osaka 👇pic.twitter.com/L7z5mYfcie