Η μεγάλη απόδραση της Σβιόντεκ (vids)

Αλύγιστη η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, επέστρεψε από το 2-5 στο τρίτο σετ, έσωσε ματς πόιντ της Γιαπωνέζας στο 3-5 και επικράτησε με 7-6(1), 1-6, 6-4 μετά από απίστευτη μάχη τριών ωρών, που πραγματικά διαφήμισε το γυναικείο τένις. Κρίμα που οι εξέδρες του Philippe Chatrier ήταν άδειες (!) και κρίμα που δεν ορίστηκε ως βραδινό ματς!

Αν και η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις πόσο μπορεί να κρατήσει ένα γυναικείο παιχνίδι και επειδή το βραδινό πρόγραμμα περιλαμβάνει μόνο ένα ματς, οι Γάλλοι προτιμούν να βάλουν έναν αγώνα ανδρών, που έχει τουλάχιστον τρία σετ...

Η αναγεννημένη Ναόμι έκανε το καλύτερο παιχνίδι της από τότε που επέστρεψε στα courts (και το καλύτερο παιχνίδι της στο χώμα!) και πραγματικά έφτασε πολύ κοντά σε θρίαμβο. Είχε δύο ευκαιρίες να περάσει μπροστά με διπλό μπρέικ στο 1-4 του τρίτου σετ και όταν σέρβιρε για τη νίκη, έστειλε ένα φαινομενικά εύκολο forehand στο φιλέ στο 30-15.

Στη συνέχεια βρέθηκε και με ματς πόιντ, ωστόσο δεν βρήκε πρώτο σερβίς και η Ίγκα επιτέθηκε στο δεύτερο, έμεινε όρθια και μετά κατάφερε να σημειώσει και το μπρέικ για το 4-5. Σαφώς απογοητευμένη από την εξέλιξη η Οσάκα, δέχτηκε ένα ακόμα μπρέικ με το διπλό λάθος της στο 5-5 και τελικά «παραδόθηκε» στη σπουδαία αντίπαλό της.

Τα μηνύματα, βέβαια, είναι άκρως ενθαρρυντικά για την άλλοτε Νο.1 τενίστρια στον κόσμο, που θύμισε τον παλιό καλό εαυτό της και, πραγματικά, το γυναικείο τένις την έχει ανάγκη!

Η Ίγκα, από την άλλη, είναι από «ατσάλι» αγωνιστικά και πνευματικά και αφού δεν έχασε αυτό το ματς, όλοι αναρωτιούνται αν είναι δυνατόν να χάσει! Για την ώρα, η επόμενη αντίπαλός της θα προκύψει από το ματς Φετ-Μπούζκοβα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το τέλος του αγώνα, η Σβιόντεκ κάλεσε τον κόσμο να είναι... ήσυχος κατά τη διάρκεια των ράλι, διότι παίζονται πολλά και είναι δύσκολο για τους παίκτες να συγκεντρωθούν!

Στον τρίτο γύρο πέρασε και η Κόκο Γκοφ, που άφησε εκτός με 6-3, 6-4 την Ταμάρα Ζίντανσεκ, ημιφιναλίστ του 2021, και θα παίξει με τη νικήτρια του ματς Γουάνγκ-Γιαστρέμσκα.

Στους άνδρες, ο Αντρέι Ρούμπλεφ ξεπέρασε το εμπόδιο του Πέδρο Μαρτίνεθ με 6-3, 6-4, 6-3 και περιμένει Αλεξάντρ Μιλέρ ή Ματέο Αρνάλντι.

