Ανεξήγητη συμπεριφορά της Ριμπάκινα προς τους δημοσιογράφους (vid)

H νικήτρια του Wimbledon 2022 δεν ικανοποιήθηκε με τις (νορμάλ) ερωτήσεις των δημοσιογράφων και απάντησε σε καθεμία από αυτές με ειρωνικό ύφος, ζητώντας κάτι... καλύτερο.

Ακούστηκαν ατάκες του τύπου «οι ερωτήσεις είναι ίδιες, δεν ξέρω τι να απαντήσω πια», «απλές ερωτήσεις, απλές απαντήσεις, τίποτα άλλο;», «άλλες ερωτήσεις;», «δεν ξέρω τι να πω» και όλα αυτά σε ερωτήσεις που άλλος παίκτης θα είχε απαντήσει με μεγάλη προθυμία, ειδικά κάποιος σούπερ σταρ του δικού της επιπέδου...

Μπορείτε να πάρετε μια γεύση στο βίντεο...

Elena Rybakina not impressed with the questions in press today 😂



“The questions are quite the same, so I don’t know what to say anymore”



“Simple questions, simple answers. So,

guys, something else?”



