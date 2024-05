O Ζβέρεφ «πλήγωσε» το Παρίσι και τον βασιλιά του (vids)

Στο κατάμεστο Philippe Chaitrier, που έκανε ό,τι μπορούσε για να τον «ζωντανέψει», ο 14 φορές νικητής της διοργάνωσης έδωσε μεγάλη μάχη κόντρα στον φορμαρισμένο αντίπαλό του, αλλά τελικά ηττήθηκε με 6-3, 7-6(5), 6-4 σε 3 ώρες και 5 λεπτά.

Όπως είπε και ο ίδιος σε μια... έκτακτη on court συνέντευξη, το πιο πιθανό είναι να μην αγωνιστεί ξανά στο αγαπημένο του Grand Slam, όμως αφήνει την πόρτα ανοιχτή. Και γι' αυτό δεν έγινε κάποια επίσημη τελετή προς τιμήν του.

«Ελπίζω να σας δω ξανά, αλλά δεν είμαι σίγουρος», είπε ο κάτοχος 22 Grand Slam τίτλων. «Αν είναι η τελευταία φορά, την απόλαυσα. Ο κόσμος ήταν καταπληκτικός. Τα αισθήματα που νιώθω σήμερα είναι δύσκολο να τα περιγράψω με λέξεις, αλλά ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό για εμένα».

Και πρόσθεσε: «Νιώθω το σώμα μου καλύτερα σε σχέση με δύο μήνες πριν. Ίσως σε δύο μήνες πω αρκετά, αλλά δεν το νιώθω ακόμα. Ελπίζω να επιστρέψω σε αυτό το court για τους Ολυμπιακούς». Με τα λόγια του συγκίνησε τόσο τους φιλάθλους, όσο και την οικογένειά του που ήταν στις εξέδρες.

Ο Ζβέρεφ θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τον νικητή του ματς Γκοφέν-Περικάρ.

Στο μεταξύ, στη φάση των «64» πέρασε και ο Γιάνικ Σίνερ, που πέτυχε επιβλητική νίκη σε βάρος του Κρις Γιούμπανκς με 6-3, 6-3, 6-4 και θα παίξει στη συνέχεια με τον Ρισάρ Γκασκέ.

Συνεπής στο ραντεβού της με την Ναόμι Οσάκα φάνηκε η Ίγκα Σβιόντεκ, που νίκησε πολύ εύκολα με 6-1, 6-2 τη Λεόλα Ζανζαν, κάνοντας το πρώτο βήμα προς τον τρίτο σερί τίτλο της στο Παρίσι.

Καλά ξεκίνησε και η Κόκο Γκοφ, που άφησε εκτός με 6-1, 6-1 την Τζούλια Αντέεβα και θα συναντήσει την Ταμάρα Ζίντανσεκ.

Η Ονς Ζαμπέρ, τέλος, επικράτησε με 6-3, 6-2 της Σάσια Βίκερι και θα συναντήσει στον δεύτερο γύρο τη νικήτρια του αγώνα Καλίνινα-Οσόριο.

