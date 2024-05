Τζόκοβιτς, Αλκαράθ και Σίνερ βλέπουν τον Ράφα (vids)

Μεταξύ των χιλιάδων θαυμαστών του Ισπανού που γέμισαν το Philippe Chatrier είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Κάρλος Αλκαράθ και η Ίγκα Σβιόντεκ.

Ο Ναδάλ, πάντως, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει, χάνει με 2-0 σετ από τον 27χρονο Γερμανό.

Alcaraz in attendance too 👀 #RolandGarros pic.twitter.com/CIfZPGH30R

Rafa's number 1 fan is here too 📱#RolandGarros pic.twitter.com/7FXcW5zQpb