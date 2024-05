Συνεχίζεται το όνειρο για Ταμπίλο (vids)

Από ατσάλι ο 26χρονος Χιλιανός (Νο.32) νίκησε με 7-6(5), 7-6(10) τον Καρέν Χατσάνοφ (Νο.18) μετά από ένα δραματικό ματς 2.5 ωρών και πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε προημιτελικά Masters, όπου θα βρει τον νικητή του αγώνα Ζανγκ-Μοντέιρο.

Σπουδαία νίκη σημείωσε και ο Τέιλορ Φριτζ (Νο.13) και έγινε ο πρώτος Αμερικανός που φτάνει τουλάχιστον στα προημιτελικά σε όλα τα χωμάτινα Masters! Όλα αυτά μετά από ένα άκρως συναρπαστικό (για δύο σετ) παιχνίδι κόντρα στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (Νο.10), που είχε 0/7 μπρέικ πόιντ στο πρώτο σετ και χρειάστηκε δέκα σετ πόιντ για να κλείσει το δεύτερο!

Λύγισε, όμως, στη συνέχεια, έχοντας να αντιμετωπίσει και τραυματισμό στον αριστερό καρπό, που δεν του επέτρεπε να σερβίρει όπως θα ήθελε. Είναι χαρακτηριστικό ότι έκανε συνολικά 11 διπλά λάθη, πολλά από τα οποία ήταν «καταδικαστικά».

Ο Φριτζ, λοιπόν, πήρε τη νίκη με 6-2, 6-7(11), 6-1 σε 2 ώρες και 42 λεπτά και θα περιμένει τώρα στην οκτάδα τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ ή Νούνο Μπόρζες.

What a moment 🇨🇱🤩 Alejandro Tabilo reaches his maiden Masters 1000 quarterfinal at the @InteBNLdItalia seeing off Khachanov 7-6 7-6 #IBI24 pic.twitter.com/Tn3r3GbDwQ

Firing into the quarters 🔥@Taylor_Fritz97 overcomes a tough battle with Dimitrov 6-2 6-7 6-1 and is through to the last 8#IBI24 pic.twitter.com/8h4NUrz8AD