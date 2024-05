Διαδηλωτές διέκοψαν αγώνες στη Ρώμη (vid)

Συγκεκριμένα, διαδηλωτές μπήκαν στο Pietrangeli και στο Court 12 και πέταξαν κομφετί την ώρα που διεξάγονταν τα ματς Κιρστέα-Κις και Γκοναζάλες/Βασελέν-Αρέβαλο/Πάβιτς αντίστοιχα, με αποτέλεσμα τη διακοπή των αναμετρήσεων.

Κάτι ανάλογο πήγε να γίνει και στο Grand Strand, αλλά οι διαδηλωτές εντοπίστηκαν στην εξέδρα πριν καταφέρουν να μπουν στον αγωνιστικό χώρο, όπου γινόταν το ματς Αλιασίμ-Ντε Μινόρ.

Incident during Cirstea-Keys, two protesters on courts throwing confetti. #wta #tennis #ibi pic.twitter.com/fGSYFvnfrr