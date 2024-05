Ήττα-σοκ σε 67 λεπτά για τον Τζόκοβιτς στη Ρώμη! (vids)

Ούτε στη Ρώμη κατάφερε να... σηκώσει κεφάλι ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που γνώρισε βαριά ήττα από τον Αλεχάντρο Ταμπίλο στον τρίτο γύρο του Internazionali BNL d' Italia!

Ο 26χρονος Χιλιανός, Νο.32 στον κόσμο, επικράτησε του κορυφαίου τενίστα στον κόσμο με 6-2, 6-3 σε μόλις 67 λεπτά (!), σημειώνοντας την πρώτη νίκη του επί παίκτη του Top 10!

Απογοητευτικός ο Νόλε, δεν μπόρεσε ποτέ να... μπει στον αγώνα και, μάλιστα, ολοκλήρωσε την άδοξη πορεία του στην ιταλική πρωτεύουσα με διπλό λάθος στο πρώτο ματς πόιντ του αντιπάλου του. Ούτε ο ίδιος ο Ταμπίλο μπορούσε να πιστέψει στο φινάλε ότι έφτασε σε μια τόσο μεγάλη νίκη, με τόσο εντυπωσιακό τρόπο!

Την άξιζε, όμως, με το παραπάνω, καθώς έκανε το παιχνίδι του και δεν έχασε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης την αυτοκυριαρχία του, παρότι είχε απέναντί του έναν τενίστα που υπό φυσιολογικές συνθήκες μπορεί να ανατρέψει κάθε εις βάρος του κατάσταση.

Φέτος, πάντως, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά για τον θρυλικό Σέρβο, που θα πάει χωρίς τίτλο τη φετινή σεζόν στο Roland Garros, με στόχο να υπερασπιστεί την περσινή κατάκτηση του τροπαίου. Eκτός των άλλων, θα πάει στο Παρίσι και με ελλιπή προετοιμασία, καθώς έχει παίξει τη φετινή σεζόν μόνο πέντε ματς στο χώμα.

Ο Ταμπίλο προκρίνεται για δεύτερη φορά σε φάση «16» τουρνουά Masters και εκεί θα βρει τον Καρέν Χατσάνοφ, που απέκλεισε με 6-2, 6-4 τον Φραν Σερούντολο.

Συνεχίζει την πορεία του στη Ρώμη και ο φορμαρισμένος Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, που άφησε εκτός με 7-6(3), 6-3 τον Ντάνιελ Αλτμάιερ και θα συναντήσει στον τέταρτο γύρο τον νικητή του ματς Φριτζ-Κόρντα.

A stunning display 🤩



Alejandro Tabilo becomes the first Chilean to defeat a World No. 1 since Gonzalez beat No. 1 Federer in 2007 #IBI24 pic.twitter.com/1ZhozN3Tpt — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2024