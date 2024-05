Πήρε συνέντευξη από τη μαμά του ο Τσιτσιπάς (vid)

Το σκηνικό «έστησε» το Tennis Channel και η αλήθεια είναι ότι το αποτέλεσμα είναι μάλλον πολύ πιο όμορφο από το αναμενόμενο!

Μεταξύ άλλων, η Τζούλια μίλησε στον γιο της για τα παιδικά της χρόνια, για το όνειρό της να γίνει μπαλαρίνα, για την... τυχαία ενασχόλησή της με το τένις και τη γνωριμία της με τον Απόστολο. Είπε ότι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ήταν η γέννηση του Στέφανου (όπως και των άλλων τριών παιδιών της), ενώ συγκίνησε τον Στέφανο με την απάντησή της στην ερώτηση «υπάρχει κάτι που πάντα ήθελες να μου πεις, αλλά δεν το έχεις κάνει;»: «Θέλω να σου πω περισσότερες φορές στη ζωή μας τι παιδί είσαι»...

Δείτε τη συνέντευξη...

On this Mother's Day, @steftsitsipas honors his mom Julia with a charming conversation about life, love & tennis 💐#HappyMothersDay pic.twitter.com/iZPEtQlxd6