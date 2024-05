Έφτασε τις 100 νίκες σε Masters ο Μεντβέντεφ (vid)

Ο υπερασπιστής του τίτλου και Νο.4 στον κόσμο λύγισε με 7-5, 6-4 τον Βρετανό Τζακ Ντρέιπερ (Νο.40) και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «32» του Internazionali, όπου θα συναντήσει τον Χαμάντ Μετζέντοβιτς. Ο 20χρονος Σέρβος (Νο.121) πήρε πολύ καλή νίκη σε βάρος του Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα με 7-6(4), 6-4.

Μέχρι πέρυσι ο 27χρονος Ρώσος είχε ρεκόρ 0-3 στη διοργάνωση, όμως... γύρισε τον διακόπτη και με έξι σερί νίκες έφτασε στην κατάκτηση του πρώτου χωμάτινου Masters του. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά έχει 20 τρόπαια, αλλά ποτέ δεν έχει καταφέρει να υπερασπιστεί έναν τίτλο!

Με την επικράτηση σε βάρος του Ντρέιπερ έφτασε τις 100 νίκες σε τουρνουά Masters.

