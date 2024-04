Ξανά με Ρουντ ο Τσιτσιπάς, αν περάσει στον τελικό! (vid)

Ο 25χρονος Νορβηγός λύγισε με 7-6(6), 6-4 τον Τομάς Ετσεβέρι (Νο.30) στη Βαρκελώνη και θα έχει μια ακόμα ευκαιρία να κατακτήσει τον 11o και μεγαλύτερο τίτλο στην καριέρα του. Είναι η πρώτη φορά που φτάνει τόσο μακριά στο Barcelona Open και χάρη σε αυτή την πορεία θα παραμείνει τη Δευτέρα (22/4) στο Νο.6 της παγκόσμιας κατάταξης.

Θα έχουμε, μάλιστα, αύριο (21/4, 17.00) rematch του τελικού στο Μόντε Κάρλο, αν ο Στεφ επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και ξεπεράσει το εμπόδιο του Ντούσαν Λάγιοβιτς στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Ρουντ έχει παίξει φέτος σε άλλους τρεις τελικός (Λος Κάμπος, Ακαπούλκο, Μόντε Κάρλο), αλλά δεν έχει καταφέρει να σηκώσει ακόμα ένα τρόπαιο. Έχει, πάντως, σημειώσει 28 νίκες μέσα στο 2024 και είναι πρώτος στη σχετική λίστα.

Συνολικά θα είναι ο 22ος τελικός της καριέρας του (10-11) και το αξιοσημείωτο είναι ότι και οι 10 τίτλοι του έχουν έρθει σε τουρνουά της κατηγορίας ATP 250.

Into a fourth final of 2024!

🤩@CasperRuud98 comes through to defeat Etcheverry 7-6 6-4 and advances into the final in Barcelona@bcnopenbs #BCNOpenBS pic.twitter.com/H5sYkQltgU