O Γκαρίν απέκλεισε τον Ζβέρεφ στο Μόναχο

O 27χρονος Γερμανός, Νο.5 στον κόσμο, έχασε με 6-4, 6-4 από τον Κριστιάν Γκαρίν (Νο.107) και ολοκληρώνει άδοξα την παρουσία του στο χωμάτινο τουρνουά της πατρίδας του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά μετά το 2015 που ηττάται από παίκτη εκτός Top 100 σε straight sets και η δεύτερη φορά που χάνει από τον Χιλιανό στο Μόναχο. Ο Γκαρίν, μάλιστα, προηγείται στο head to head με 2-1.

Ο 27χρονος Λατινοαμερικάνος θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον Τέιλορ Φριτζ, που άφησε εκτός τετράδας τον Τζακ Ντρέιπερ με 4-6, 6-3, 7-6(1).

Ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα ματς Χίσλερ-Ρούνε και Αλιασίμ-Στρουφ.

Upset complete ✅



Cristian Garin takes out top seed Zverev 6-4 6-4 to reach the final four 👊@BMWOpen24 #BMWOpen pic.twitter.com/pbJuNe4VKP