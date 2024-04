Τσιτσιπάς: «Δε νιώθω τίποτα αρνητικό και αυτό βγαίνει στο παιχνίδι μου» (vid)

Αρχικά ρωτήθηκε αν ήταν δύσκολο που άνοιξε το πρόγραμμα στο Μόντε Κάρλο. «Όχι ιδιαίτερα. Σηκώθηκα νωρίς το πρωί σήμερα και ήμουν έτοιμος να αδράξω τη μέρα, ανυπομονούσα. Κοιμήθηκα καλά και ήμουν έτοιμος και έκανα καλή δουλειά στο να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις. Δεν ήταν εύκολα κάποια πράγματα, όμως ήμουν δυνατός και τα κατάφερα».

Πώς εξηγεί αυτό το 8-1 σε βάρος του Καρέν Χατσάνοφ; «Δεν ξέρω... Νιώθω ότι κάποια match ups ευνοούν κάποιους παίκτες. Πιστεύω σε αυτά, καμία φορά η χημεία και το vibe που παίρνεις από τον αντίπαλό σου φαίνονται καλύτερα σε συγκεκριμένες καταστάσεις και σε συγκεκριμένο περιβάλλον. Noμίζω ότι πάω καλά στο ρυθμό που εκείνος δημιουργεί και αυτό βοηθάει στο head to head».

Ο Στεφ κατάφερε για άλλη μια φορά να διαβάσει καλά το σερβίς του Ρώσου. «Είναι θέμα αίσθησης. Κάποιες στιγμές ένιωσα ότι το σερβίς θα έρθει σε συγκεκριμένη κατεύθυνση και ήμουν εκεί. Έβγαλα μερικές βαθιές επιστροφές και αυτό μου έδινε αβαντάζ στην αρχή του ράλι, γνωρίζοντας ότι το βάρος του σώματός του είναι προς τα πίσω. Αυτό με βοήθησε να μπω μέσα, να πάρω νωρίς την μπάλα και να ανοίξω το court. Αυτό προσπαθώ να κάνω, προσπαθώ και να ανακατέψω τα πράγματα μερικές φορές. Νομίζω ότι λειτουργεί και είμαι ευχαριστημένος με την αποτελεσματικότητα».

Όλα φαίνεται ότι δουλεύουν... ρολόι για τον Στεφ και το παραδέχεται και ο ίδιος. «Νιώθω ότι όλα γύρω μου είναι ευθυγραμμισμένα, ότι η ενέργεια μου δίνει ώθηση. Δεν υπάρχει λόγος να νιώθω αρνητικά συναισθήματα για την καθημερινότητά μου. Είμαι χαρούμενος να βγαίνω εκεί έξω και να παίζω καλό τένις, μπροστά σε ένα απίστευτο κοινό, που με υποστηρίζει τόσα χρόνια στη σειρά. Μόνο καλά πράγματα υπάρχουν, δεν βλέπω τίποτα αρνητικό και αυτό βγαίνει στο παιχνίδι μου, βλέπεις αυτή την ενέργεια στο court».

Ο παρουσιαστής τον ρώτησε και αν κρατάει ημερολόγιο. «Γράφω, αλλά όχι όσο θα ήθελα, το κάνω δύο-τρεις φορές την εβδομάδα. Γράφω μερικές σκέψεις και ιδέες για το πώς μπορώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος, πράγματα που πρέπει να κάνω στο μέλλον. Νομίζω ότι η πνευματικότητα είναι ότι σημαντική για μένα ως άνθρωπος. Όταν είμαι πνευματικά καλά, όλα φαίνεται να δουλεύουν».

Τι κάνει τη διαφορά στα μεγάλα ματς; «Μικρά περιθώρια, ακόμα και στο χώμα. Το βάθος, να πιέζεις συνέχεια και να είσαι γρήγορος, να καλύπτεις το γήπεδο. Συνεχής πίεση, γενικά να είσαι... εκνευριστικός! Όσο πιο εκνευριστικός, τόσο το καλύτερο!».

Μίλησε και για το ματς Ρούνε-Σίνερ, από όπου θα βγει ο επόμενος αντίπαλός του. «Και οι δύο παίζουν καλά σε αυτή την επιφάνεια, είναι δύσκολο να πεις ποιος θα κυριαρχήσει. Πιστεύω ότι θα είναι ένα μεγάλο ματς, θα δούμε μεγάλα ράλι και ωραία χτυπήματα. Ανυπομονώ να το δω κι εγώ!».

Το βέβαιο είναι ότι ο Στεφ αρχίζει να πιστεύει σε... κάτι καλό για τη φετινή σεζόν στο χώμα. «Όσες περισσότερες νίκες πετυχαίνω, τόσο αυξάνεται η αυτοπεποίθηση, τόσο περισσότερο πιστεύω ότι μπορώ να κάνω πράγματα στο χώμα. Ανυπομονώ για τις επόμενες εβδομάδες. Έρχονται συναρπαστικά τουρνουά και ελπίζω να συνεχίσω με την ίδια νοοτροπία. Είναι μεγάλος ο δρόμος και θέλω να πηγαίνω μέρα με τη μέρα. Είναι σημαντικό να απολαύσω τη διαδικασία και να μην μπαίνω σε σενάρια. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ σε αυτό και να δουλέψω παράλληλα με τον εαυτό μου».

🇬🇷 @StefTsitsipas discusses the impact spirituality has on and off the court for him.#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/yWn9ngvySd