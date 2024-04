Έσωσε δύο ματς πόιντ και πέρασε ξανά στα προημιτελικά ο Ρούνε (vids)

Από ατσάλι ο περσινός φιναλίστ (Νο.7), λύγισε τον χαρισματκό Βούλγαρο (Νο.9) με 7-6(9), 3-6, 7-6(2) σε 3,5 ώρες και πέρασε στα προημιτελικά της διοργάνωσης για δεύτερη σερί χρονιά.

Και οι δύο παίκτες έπρεπε πρώτα να τελειώσουν τη... δουλειά κόντρα σε Σούμιτ Νάγκαλ και Μιομίρ Κετσμάνοβιτς αντίστοιχα (τα ματς διακόπηκαν χθες λόγω βροχής) και να επιστρέψουν μετά από λίγη ώρα ξεκούρασης στο court, όμως αυτό δεν τους εμπόδισε να δώσουν ένα πραγματικό σόου!

Πιο ανθεκτικός αποδείχτηκε τελικά ο 20χρονος Δανός, που χρειάστηκε να σώσει δύο ματς πόιντ του αντιπάλου του στο 5-6 του τρίτου σετ, πριν παίξει εξαιρετικά στο τάι μπρέικ και σφραγίσει τη μεγάλη πρόκριση. Αν δεν φτάσει ως τα ημιτελικά της διοργάνωσης, τότε θα βγει εκτός Top 10.

Αυτός, πάντως, που μπορεί ήδη να χαμογελάει είναι ο Γιάνικ Σίνερ, καθώς θα είναι σαφώς πιο φρέσκος στον αυριανό προημιτελικό κόντρα στον Ρούνε, που φάνηκε να έχει και σήμερα κάποια προβλήματα φυσικής κατάστασης. Ο 22χρονος Ιταλός νίκησε με 6-4, 6-2 τον Γιάν Λέναρντ Στρουφ, πέτυχε την 24η νίκη του σε 25 αγώνες φέτος και πάει φουλ για έναν ακόμα τίτλο αυτή τη σεζόν.

