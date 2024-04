Προπονήθηκε στη Βαρκελώνη ο Ναδάλ (vids)

Ο θρυλικός Ισπανός απέσυρε πριν λίγες μέρες τη συμμετοχή του από το Μόντε Κάρλο και οι θαυμαστές του έκαναν... μαύρες σκέψεις για το μέλλον του, όμως μάλλον θα τον δούμε σε λίγες μέρες ξανά εν δράσει.

Ο 37χρονος Ισπανός, βλέπετε, μπήκε σήμερα στην... Pista Rafa Nadal και έκανε την πρώτη του προπόνηση στην πρωτεύουσα της Καταλονίας, με το βλέμμα στο Barcelona Open.

Μένει τώρα να δούμε αν θα οριστικοποιήσει τη συμμετοχή του στο τουρνουά που έχει κερδίσει 12 φορές!

Rafa Nadal practising on Court Rafa Nadal! 🤌🇪🇸💥



Good to see.



📸 tutskbooooo IG pic.twitter.com/QItQmDuiTi