Εκτός εαυτού ο Μεντβέντεφ (vid)

Στο τέταρτο γκέιμ του δεύτερου σετ διαφώνησε έντονα με τον Μοχάμεντ Λαγιάνι (τον οποίο αποκάλεσε «τυφλό») για ένα χτύπημα του Γάλλου που δόθηκε (κακώς) μέσα και στη συνέχεια έχασε το σερβίς του για να μείνει πίσω με 1-3.

Έμεινε ήρεμος στο επόμενο γκέιμ, όπου ο Μονφίς έκανε το 1-4, αλλά όταν κάθισε στην καρέκλα του τα έβαλε με τον διαιτητή και λίγο έλειψε να κάνει ζημιά και στο... σκέπαστρο από πάνω του.

Οι δυο τους. πάντως, τα βρήκαν στο τέλος του αγώνα (ο Ρώσος επικράτησε με 6-2, 6-4), με τον Μεντβέντεφ να λέει «μπορεί να έκανα και λάθος» και τον Λαγιάνι να απαντάει «νομίζω ότι είχες δίκιο».

Έκανε και την πλάκα του στη συνέχεια ο Νο.4 τενίστας στον κόσμο, γράφοντας στην κάμερα «μέσα ή έξω;».

Daniil Medvedev signs the camera after some close line calls in his match with Gael Monfils in Monte Carlo:



“In or out?” 😂 pic.twitter.com/oJBn42CgzP