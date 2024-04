Σταμάτησε τη Σάκκαρη η ασταμάτητη Κόλινς (vids)

Μακριά από τον καλό της εαυτό η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.7), ηττήθηκε με 6-3, 6-3 από την 30χρονη Αμερικανίδα (Νο.22) σε 85 λεπτά και δεν θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τρίτο τίτλο στην καριέρα της.

Η Κόλινς, από την άλλη, έφτασε τις 12 σερί νίκες στο tour και πάει για το δεύτερο διαδοχικό τρόπαιό της, λίγους μήνες πριν ολοκληρώσει την καριέρα της! Η ίδια λέει ότι είναι ειλημμένη απόφαση να αποσυρθεί, αλλά μήπως... γλυκαθεί με τις νίκες;

Η αντίπαλός της στον αυριανό τελικό είναι η Ντάρια Κασάτκινα, που σταμάτησε με 2-1 σετ την άλλη αγαπημένη του κοινού, την Τζέσικα Πεγκούλα.

Όπως είπαμε, δεν ήταν η καλύτερη εμφάνιση για τη Μαρία... Ξεκίνησε το ματς κάπως παθητικά, ενώ στο δεύτερο σετ είχε ευκαιρίες για να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης, αλλά το σερβίς της Κόλινς και τα δικά της λάθη τής έκοψαν τον δρόμο. Εκτός των άλλων, δεν ήταν και πολύ αξιόπιστη όταν είχε τις μπάλες στα χέρια της.

Φεύγει, πάντως, από τις ΗΠΑ με θετικό απολογισμό, καθώς έπαιξε διαδοχικά σε έναν τελικό, έναν προημιτελικό και έναν ημιτελικό, όλα αυτά στις πρώτες εβδομάδες συνεργασίας με τον Ντέιβιντ Γουίτ. Έχει, λοιπόν, κάθε λόγο να πιστεύει ότι τα καλύτερα έρχονται...

Παρά την ήττα στα ημιτελικά του Τσάρλστον, μάλιστα, έχει εξασφαλίσει την άνοδο μιας ακόμα θέσης στο ranking και από τη Δευτέρα (8/4) θα είναι στο Νο.6 του κόσμου. Και έχει μεγάλες ευκαιρίες μπροστά της, διότι μπορεί να κερδίσει πολλούς βαθμούς στα υπόλοιπα Grand Slam της σεζόν.

Σε ό,τι αφορά τη διακύμανση του σκορ στον αποψινό αγώνα, η Μαρία είχε απάντηση στο πρώτο μπρέικ της Κόλινς (2-0) και με δύο γκέιμ στη σειρά μείωσε σε 3-2, ωστόσο έχασε ξανά το σερβίς της στο 4-3 και η Αμερικανίδα έκλεισε στη συνέχεια το πρώτο σετ χωρίς κανένα πρόβλημα.

Με άλλα δύο σερί γκέιμ προηγήθηκε με 2-0 στο δεύτερο σετ και παρότι η Σάκκαρη απείλησε με μπρέικ στα δύο επόμενα service games της αντιπάλου της (0/4 μπρέικ πόιντ), η Κόλινς πήρε μεγάλη βοήθεια από το σερβίς της έμεινε όρθια για το 3-1 και το 4-2.

Κρατώντας εύκολα το σερβίς της στη συνέχεια πέρασε μπροστά με 5-3 και όταν η Μαρία σέρβιρε για να μείνει στο ματς, η Κόλινς πίεσε για το μπρέικ και κατάφερε να κλείσει τον αγώνα στο πρώτο ματς πόιντ της χάρη στο διπλό λάθος της Ελληνίδας.

Η Μαρία θα ενισχύσει την άλλη εβδομάδα την εθνική Ελλάδας στο Billie Jean King Cup και θα επανέλθει στο tour sto 1000άρι της Μαδρίτης (23/4), όπου υπερασπίζεται την περσινή παρουσία της στα ημιτελικά.

Simply Incredible 💪



🇺🇸 Danielle Collins will climb back inside the top 20 after defeating Sakkari in straight sets to reach the final in Charleston!#CharlestonOpen pic.twitter.com/Lyn7YU1Hw8