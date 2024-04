Συνεχίζονται τα άσχημα νέα για τον Ναδάλ: Αποσύρθηκε από το Μόντε Κάρλο

Όπως και στα προηγούμενα τρία Open, σε Αυστραλία, Ντόχα αλλά και το Indian Wells στην Αμερική ο Ράφα Ναδάλ δε θα δώσει το παρόν στο Μόντε Κάρλο στο πρώτο 1000αρι χωμάτινο Masters της σεζόν.

Ο 37χρονος θρύλος αν και είχε αρχίσει προετοιμασία εν τέλει αποφάσισε να αποσυρθεί από το Masters του Μόντε Κάρλο όπως ανακοίνωσε και επίσημα στο Twitter.

«Γεια σε όλους! Είναι δύσκολοι καιροί για μένα αθλητικά. Δυστυχώς σας ενημερώνω ότι δεν πρόκειται να παίξω στο Μόντε Κάρλο. Το σώμα μου απλά δεν με αφήνει».

¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando.

Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. pic.twitter.com/oibcC4pBXo