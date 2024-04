Επίσημο: Στη Σαουδική Αραβία τα WTA Finals με ποσό που προκαλεί ζάλη!

Απολύτως αναμενόμενη μα, ταυτόχρονα, απολύτως... αμφιλεγόμενη απόφαση πάρθηκε, με κάθε επισημότητα, το απόγευμα της Πέμπτης (4/4) στον τενιστικό κόσμο.

Όπως ανακοινώθηκε το Ριάντ και η Σαουδική Αραβία θα φιλοξενήσουν για την επόμενη τριετία τα WTA Finals- τους τελικούς των γυναικών, δηλαδή, όπου συμμετέχουν οι 8 καλύτερες της χρονιάς με βάση την ειδική βαθμολογία όλης της σεζόν-, που παίρνουν την σκυτάλη από το Μεξικό.

Για να γίνει αυτό, βέβαια, και να καμφθούν οι όποιες αντιστάσεις (και οι όποιες αντιδράσεις) οι Σαουδάραβες έβαλαν πολύ βαθιά το χέρι στην... κελεμπία, καθώς αρκεί ν' αναφερθεί πως από τα 9 εκατομμύρια δολάρια που μοιράστηκαν οι 8 αθλήτριες στη διοργάνωση του 2023 με θριαμβεύτρια την Ίγκα Σβιόντεκ, πηγαίνουμε φέτος στα 15!

Κάπως έτσι, οι άνθρωποι που έπεισαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο να υπογράψει βασιλικό συμβόλαιο και να διαφημίσει στα πέρατα της γης τη χώρα τους, θα έχουν έως και το 2026 μία από τις πιο λαμπερές διοργανώσεις του γυναικείου τένις.

Εντάξει, κι αν πει κανείς πως είναι κομματάκι οξύμωρο μια χώρα που τα δικαιώματα των γυναικών είναι άγνωστη έννοια να φιλοξενεί τα WTA Finals, θα του κόψουμε μια επιταγή 5-6 εκατομμυριών και θα σωπάσει.

Λογικά, για πάντα...

Riyadh, Saudi Arabia, will host the next three editions of the WTA Finals from 2024-2026.



The 2024 season-ending Finals will take place November 2-9, featuring the top 8 singles players and doubles teams in the Race to the #WTAFinals