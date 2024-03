Θρίαμβος της Κόλινς στο Μαϊάμι (vids)

Εντυπωσιακή η 30χρονη Αμερικανίδα (Νο.53), επικράτησε της 24χρονη Καζάκας (Νο.4) με 7-5, 6-3 σε 2 ώρες και 2 λεπτά και σήκωσε μπροστά στους συμπατριώτες της το τρίτο της τρόπαιο. Με τη νίκη της, μάλιστα, θα πλησιάσει ξανά το Top 20, καθώς τη Δευτέρα θα κάνει άλμα στο Νο.22 του κόσμου!

Το φινάλε του τελικού, πάντως, ήταν δραματικό, με την Κόλινς να σβήνει δύο μπρέικ πόιντ της Ριμπάκινα και να εκμεταλλεύεται τελικά το τέταρτο ματς πόιντ της μέσα σε αποθέωση από το κοινό του Hard Rock Stadium.

Ήταν ένα τουρνουά-όνειρο για την άλλοτε Top 10 τενίστρια και σε περίπτωση που αναρωτιέστε αν μετά από αυτή την πορεία θα έχει πλέον δεύτερες σκέψεις για την ολοκλήρωση της καριέρας της, η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι ειλημμένη απόφαση!

«Είμαι 30 ετών και είναι το πρώτο μου 1000άρι, αλλά δούλεψα τόσο σκληρά γι' αυτό», είπε στο τέλος του αγώνα στο Sky Sports. «Ήταν σουρεαλιστικό να παίζω μπροστά σε τόσο κόσμο που με υποστήριζε. Ήταν δύσκολο να μην επηρεαστώ από τα συναισθήματά μου, σημαίνει τόσα πολλά που ξεπέρασα αυτό το εμπόδιο. Είναι ξεχωριστή στιγμή να κερδίζω το πρώτο μου WTA 1000 μπροστά σε τόσο κόσμο που με αγαπάει».

Η Ριμπάκινα, από την πλευρά της, κυνηγούσε τον τρίτο φετινό της τίτλο, αλλά για δεύτερη σερί χρονιά τελειώνει το τουρνουά ως φιναλίστ. Ξεπέρασε, ωστόσο, τους 200 winners στη διοργάνωση και έσπασε το δικό της ρεκόρ, που σημειώθηκε πέρυσι στο Μαϊάμι (199).

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι ήταν μια ανέλπιστα καλή πορεία, αφού πριν λίγες μέρες απέσυρε τη συμμετοχή της από το Indian Wells λόγω ασθένειας και δεν ένιωθε ακόμα 100% έτοιμη.

"I used to beg my dad to take me here and he said, 'You can go when you play in the tournament.'"



