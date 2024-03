Η κλήρωση της Σάκκαρη στο Τσάρλστον

Μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις στο Indian Wells και το Μαϊάμι, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.7 από τη Δευτέρα) φιλοδοξεί να διατηρήσει τους υψηλούς ρυθμούς και να συνεχίσει την αναρρίχησή της στο ranking.

Κληρώθηκε, λοιπόν, σήμερα στο κάτω μέρος του ταμπλό, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να συναντήσει την Ονς Ζαμπέρ (Νο.2) μόνο στα ημιτελικά και την Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.1) μόνο στον τελικό.

Περνάει με μπάι στον δεύτερο γύρο και εκεί θα βρει τη νικήτρια του αγώνα Σερίφ-Τόμοβα, ενώ στη φάση των «16» λογικά θα συναντήσει τη Λέσια Τσουρένκο. Η πιθανότερη αντίπαλός της στα προημιτελικά είναι η Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια.

Στη διοργάνωση μετέχει και η Πάουλα Μπαδόσα, που παίζει στον πρώτο γύρο με τη φιναλίστ του Μαϊάμι Ντανιέλ Κόλινς. Η νικήτρια αυτού του ματς θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τη Ζαμπέρ!

Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Πεγκούλα-Αλεξαντρόβα

Κασάτκινα-Κις

Σάκκαρη-Χαντάτζ Μάια

Ζαμπέρ-Σβιτολίνα

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν τη Δευτέρα (1/4).

Main draw in Charleston (WTA 5000), where Jessica Pegula, Ons Jabeur, Maria Sakkari and Daria Kasatkina are the top seeds. pic.twitter.com/aAT5HBhoOY