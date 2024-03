Τελικός και Top 10 για τον Ντιμιτρόφ! (vids)

Ο φανταστικός Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ πέτυχε τη δεύτερη σερί Top 5 νίκη του και θα διεκδικήσει αύριο τον δεύτερο Masters τίτλο του!

Ο 32χρονος Βούλγαρος, Νο.12 στον κόσμο, λύγισε με 6-4, 6-7(4), 6-4 τον Σάσα Ζβέρεφ (Νο.5) σε 2 ώρες και 37 λεπτά και έχει μεγάλο ραντεβού στον τελικό με τον Γιάνικ Σίνερ. Χάρη στην εκπληκτική πορεία των τελευταίων μηνών, ο Ντίμι θα επιστρέψει τη Δευτέρα (1/4) στο Top 10 (έχει εξασφαλίσει το Νο.9) μετά από 5.5 χρόνια (!) και έτσι η πρώτη δεκάδα θα έχει και πάλι εκπρόσωπο του backhand με το ένα χέρι!

Ήταν μόλις η δεύτερη νίκη του σε βάρος του 26χρονου Γερμανού, που είχε πάρει τις επτά τελευταίες αναμετρήσεις τους! Τα πάντα, όμως, έχουν αλλάξει για τον Ντιμιτρόφ από το τέλος της περσινής σεζόν και μάλλον περνάει την καλύτερη φάση της καριέρας του...

«Δίνω τις δικές μου μάχες αυτή τη στιγμή, τρέχω τον δικό μου αγώνα», δήλωσε μετά τη λήξη του αγώνα. «Όλα έρχονται σε συνδυασμό με τη δουλειά που έχουμε κάνει ως ομάδα. Είμαι σε ένα διαφορετικό μονοπάτι στη ζωή μου, στην καριέρα μου. Έγιναν πολλά, πολλή δουλειά, υπάρχουν πολλά από πίσω. Συνέχισα να πιστεύω, να εξελίσσομαι. Αυτό απλά είναι το κερασάκι στην τούρτα».

Ο Ντιμιτρόφ έχει πλέον 20 νίκες απέναντι σε τενίστες του Top 5 και θα προσπαθήσει να πετύχει την 21η κόντρα στον Γιάνικ Σίνερ, Νο.3 στον κόσμο, την Κυριακή (31/3). Ο 22χρονος Ιταλός προηγείται στο head to head με 2-1.

Aξίζει να σημειωθεί ότι ήδη έχει πετύχει τρεις Top 10 νίκες στη διοργάνωση (Χούρκατς, Αλκαράθ, Ζβέρεφ), κάτι που είχε να συμβεί από το ATP Finals του 2017. Τότε, βέβαια, έφτασε στη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του και στη συνέχεια ανέβηκε στο career high Νο.3!

Τον αγώνα με τον Ζβέρεφ παρακολούθησε και η καλή του φίλη Σερένα Γουίλιαμς, που ήταν πάρα πολύ χαρούμενη με τη νίκη του.

Απόψε θα αναδειχθεί η πρωταθλήτρια στις γυναίκες, καθώς στις 21.00 θα μονομαχήσουν Έλενα Ριμπάκινα και Ντανιέλ Κόλινς.

Pure Grigor GOLD 🙌



The moment @GrigorDimitrov snapped a seven-match losing streak against Alexander Zverev to reach his third Masters final! #MiamOpen pic.twitter.com/AlNQVJlbIm — Tennis TV (@TennisTV) March 30, 2024

Grigor Dimitrov that is RIDICULOUS 🤯



All the angles of @GrigorDimitrov's INSANE reactions against Zverev! 👏#MiamiOpen pic.twitter.com/RLBAVHLV5e — Tennis TV (@TennisTV) March 30, 2024